Huerta: "quiero pedir perdón a la afición"

Domingo, 09 Mayo 2021 15:15

El entrenador del Numancia, Alex Huerta, ha pedido perdón a la afición por el nuevo descenso del equipo. El próximo año jugará en la cuarta categoría del fútbol español.

https://www.facebook.com/254620527985893/videos/1722277947956793

“Quiero aprovechar para pedir perdón a la afición, y le está tocando dos temporadas fastidiadas, hoy no estar en la categoría a la que aspirábamos nos hace estar tocados. Hemos intentado abstraernos de lo que pasase, el equipo no ha estado cómodo pero hemos hecho todo lo posible, hemos sabido sufrir. No sé dónde está la clave del descenso, no puedo hacer yo ese análisis", ha asegurado en rueda de prensa, tras la victoria del Numancia frente al Deportivo, que no ha sido suficiente debido a que el Racing Ferrol no ha fallado en Luanco.

"No podemos apuntar a nadie, ni formato de competición ni nada. Cojo al equipo en enero y tengo la conciencia tranquila porque somos gente de la casa que hemos puesto todo para sacar esto", ha apuntado.

Huerta ha señalado que el presidente del Numancia, Moisés Israel, ha bajado al vestuario a dar ánimos.

"Es un momento complicado y en estos momentos dicen más los silencios que las palabras. Los jugadores están tocados. Los momentos malos se han concentrado en estas temporadas, sabemos cómo es este deporte, pero el destino en dos años está siendo duro", ha manifestado.

Huerta ha apuntado que de todas las situaciones se sale y ha recalcado que no se le puede exigir nada a la afición.

"Mañana habrá que empezar a poner los cimientos en el siguiente proyecto. Que el Numancia vuelva a donde nunca debió de dejar de estar. Desde mi presentación dije que nunca antepondría mis intereses personales a los del equipo, ahora mismo no valoro la situación (continuidad), mañana se pensará en el futuro y hoy nos pesa mucho lo acontecido. No es un momento fácil, me pesa por el club y la afición pero estamos preparados para esto, hemos puesto todo lo que teníamos y no nos ha dado” ha explicado.

Por su parte, el entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, ha asegurado que su equipo ha tenido el control del partido y en condiciones normales, hubiera ganado.

"Concedimos algunas ventajas, el gol lo tengo que ver repetido pero creo que era evitable. Supimos cambiar ritmos y última línea, nos faltó punch para poner en aprietos al Numancia. Fuimos capaces de hacer ocasiones de peligro en la última línea, algunos acabaron en disparo y algunas nos faltó algo más, luego pequeños detalles, faltas innecesarias…nos estuvimos acertados en la defensa en esa jugada del gol", ha asegurado.

"El equipo ha jugado bien, el partido había que jugarlo y masticarlo y el Numancia juega bien, en la segunda parte nada se les permitió pero en el último cuarto no estuvimos acertados para hacerles daño de verdad, eso nos impide no ganarlo. Veníamos para ganar y sabíamos que en base al otro resultado dependía de lo nuestro, no ha podido ser (la Copa) pero hicimos un buen partido. No me refuerza ver que un equipo histórico baja, pero hay que tener en cuenta muchas circunstancias. Habíamos acumulado muchos puntos en la primera fase y aunque el objetivo era confirmar plaza en Pro, no es sencillo cambiar el chip. Ahora mirando la clasificación se ven dos cosas, el sistema de competición es increíble y dos que un club como el Numancia pierde dos categorías, es inconcebible. Estoy contento en el club y estamos hablando para ver lo mejor en el futuro del Deportivo”, ha argumentado.