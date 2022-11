Bea: "el equipo ha entrado bien al partido"

Domingo, 20 Noviembre 2022 15:58

El entrenador del Numancia, Iñaki Bea, ha resaltado que su equpo ha entrado bien al partido frente al Sabadell pero ha lamentado que le haya hecho tanto daño encajar un gol.

https://www.youtube.com/watch?v=-oehLfKQcyU

Bea, en su debut en el banquillo del equipo rojillo, ha comparecido en rueda de prensa para resaltar que su equipo ha entrado bien al partido y ha reflejado en el terreno de juego las cosas positivas que quiere.

Además ha calificado de positivo que tanto Mahicas como Ruben Mesa hayan tenido ocasiones y hayan visto puerta, pero ha lamentado que le haya hecho tanto daño a su equipo haber encajadado el primer gol.o

Bea, que ha asegurado que no sabe si ha sido penalti o no, ha manifestado que el Sabadell, por juego, no les ha sometido y ha apuntado que a los centrales numantinos les ha faltado saber interpretar el partido, para evitar duelos innecesarios.