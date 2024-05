TRIBUNA/ Hasta siempre, Jordi!

El Balonmano Soria ha despedido con una carta de agradecimiento al que ha sido su entrenador durante las últimas cuatro temporadas, Jordi Lluelles, que ha dejado huella en el club y en la ciudad.

CARTA DE DESPEDIDA DEL CLUB BALONMANO SORIA AL ENTRENADOR JORDI LLUELLES

Cuatro temporadas deportivas dan para muchas historias que contar, desde comenzar “con mal pie” a terminar con un récord fabuloso.

​Esto sería sintetizar en exceso lo que ha sido tu recorrido en el Balonmano Soria, cuatro temporadas de crecimiento en todos los niveles del Club Balonmano Soria que han sido cuatro años de éxito deportivo.

​Una historia que comenzó los primeros días de agosto de 2020 y que a los dos días pudo haber terminado por una inoportuna lesión de larga duración, a pesar de tus dudas iniciales de poder continuar y junto la confianza que se depositó en ti, pudiste ejercer tu labor desde aquella silla de ruedas y siempre con la ayuda de Joan, tu padre, uno más de nosotros durante esa temporada.

​Supiste sobreponerte a la adversidad y demostraste una gran capacidad de trabajo y esfuerzo que trasmitiste a tus equipos.

​Con esa capacidad, conseguiste hacer crecer al Balonmano Soria y llevarnos a las cotas más altas logradas por el club. Con esa primera temporada a la que pusisteis el broche del ascenso en Lanzarote a Plata.

En Plata, en una temporada difícil por la estructura de la competición tras haber realizado una excelente primera vuelta, se realizó un buen papel, pero tuvimos que volver a Primera, pero subiste sobreponerte con dos nuevas clasificaciones para las fases de ascenso y esta última con un gran récord, ese 30 de 30 en liga regular, pero la vida a veces da palos y una sola derrota por un único gol no ha permitido que tu despedida fuera aún más por lo alto, si cabe.

Quizás la fortuna no te acompañó en tus primeros días y no te ha vuelto a acompañar en los últimos, con esta fase de la que han podido disfrutar tanto en Soria seguidores del Balonmano Soria, pero el desarrollo intermedio, de estas cuatro temporadas, ha superado con creces esos dos picos de fortuna y no nos queda más que felicitarte y agradecerte los momentos de éxito de los que nos has hecho disfrutar.

​Aparte de lo deportivo, dejas en Soria una huella personal muy profunda, a nivel club, a nivel instituciones, a nivel periodístico y a nivel personal.

Siempre has estado disponible para todo aquél que te requería, sin tener en cuenta el momento y la situación deportiva y ello te ha hecho ser una persona querida y respetada por encima de lo que era tu trabajo.

Y lo único que se puede decir es, que la historia del Balonmano Soria con Jordi Lluelles ya es algo que ha quedado forjado en un único elemento y quedará ahí para siempre y,como muchas veces has dicho, quién sabe lo que puede pasar en la vida y si ambos caminos no se vuelven a unir.

Siempre agradecidos, aquí dejas a una familia y una gran cantidad de amigos y allá dónde te lleve tu carrera deportiva, te seguiremos y te desearemos la mayor de las fortunas, salvo que la vida, que es muy caprichosa, haga que nos enfrentemos en categorías superiores y ahí estará, siempre, por delante el Balonmano Soria. Hasta siempre Jordi.

Fdo: C.Balonmano Soria