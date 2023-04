Balonmano Soria encara sus cuentas para promoción

Jueves, 13 Abril 2023 09:50

El entrenador de Balonmano Soria, Jordi Lluelles, ha subrayado que su equipo está entero y motivado, tras la derrota frente a Santoña, con el objetivo de cerrar las cuentas que le permitan jugar la fase de promoción a División de Plata. El próximo fin de semana afronta la primera final en la cancha del Vetusta.

Lluelles ha advertido que todavía falta para garantizar que el equipo juegue la próxima fase de ascenso a División de Plata, con el objetivo de alejar el exceso de confianza que puede tener un sector de la afición soriana.

El entrenador del Balonmano Soria ha advertido que el Vetusta es el equipo más complicado por su forma de jugar, con una plantilla que conjuga juventud y veteranía.

Lluelles ha asegurado que la derrota frente al Santoña no ha sido dolorosa, tras dejarle a siete goles en la primera parte, “una auténtica burrada”, lo que refleja que no ha habido ningún equipo que le haya defendido así, pero en la segunda parte, según ha reconocido, le ha faltado “gasolina” para culminar la victoria al final, debido al desgaste de la primera parte, donde hubo acciones “de roja”, que los árbitros no fueron capaces de sacar.

Además ha reconocido que Balonmano Soria no puede perdonar, en cualquier caso, y dejar que se le vaya un partido, con una ventaja de seis y siete goles.

El equipo sigue entero, según Lluelles, y esta semana, a pesar de los parones en entrenamientos en el polideportivo de San Andrés, con otras instalaciones alternativas ofrecidas por el Ayuntamineto, no le ha afectado nada”, ha resaltado.

Lluelles ha resaltado que es una “auténtica gozada” comprobar el ambiente y el nivel en los entrenamientos.

Quedan cuatro partidos y matemáticamente, si nadie falla, el Balonmano Soria necesita ganar dos partidos y empatar otro, según ha calculado Lluelles, poco partidario de hacer las “cuentas de la lechera”

“La gente lo da por hecho pero no está hecho. Hay que ganar dos partidos en casa y sacar al menos uno fuera. El equipo tiene hambre de crecer y vamos a afrontar cada partido como si nos fuera la vida. Vamos a centrarnos en cada partido”, ha subrayado.

La primera final es este fin de semana en la cancha del Vetusta.

El objetivo de Balonmano Soria es ganar los cuatro partidos que restan.

El Balonmano Soria es segundo en la clasificación, con Santoña, a cuatro puntos más golaveraje, y tres puntos sobre Gijón, pero con el golaveraje perdido.