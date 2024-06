Una lesión aparta a Marta Pérez de Nacionales de atletismo

Viernes, 28 Junio 2024 08:36

La atleta soriana Marta Pérez no estará en el Campeonato de España de Atletismo al aire libre que se disputa este fin de semana por una inoportuna lesión.

La propia atleta ha confirmado en su perfil de redes sociales la lesión que sufre y que le impedirá competir este fin de semana por el título nacional de 1.500 metros.

“Tengo una micro rotura en el vasto medial de la pierna derecha que me va a impedir competir en el Campeonato de España. No es una lesión grave, pero si quiero recuperarla, necesito un mínimo reposo. Me da mucha pena. Me cuesta infinito ganar este Campeonato pero me sigue encantando intentarlo”, ha señalado en las redes sociales.

Pérez estará este verano en los Juegos Olímpicos de París, en la que disputará el 6 de agosto las series clasificatorias de 1.500 metros, con la intención de avanzar a semifinales, previstas para el 8 de agosto, y a la final, el 10 de agosto, a las 20.25 horas.