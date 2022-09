Marta Pérez hace balance de temporada

Domingo, 04 Septiembre 2022 14:37

La atleta Marta Pérez ha hecho balance de su recién terminada temporada 2022.

"Una concentración maravillosa en Kenia, tres finales mundial (Eugene con nuestro ambientazo y 2 PC), dos oros campeonatos de España, 2 Covid más, muy buenos ratos y alegría en los entrenamientos y muchas últimas vueltas del milqui que se me han hecho cuesta arriba compitiendo", ha dejado escrito en su perfil en las redes sociales.

Pérez ha reconocido que muchas cosas no le han salido y ha habido momentos en que su cuerpo no ha respondido, "aún no sé por qué".

"Pero he puesto el alma y he trabajado cada día. Ha sido un año de altibajos en resultados; he tenido muchos ratos de disfrutar y compartir con mi gente.Y de desconcierto también", ha apuntado.

Además ha tenido un recuerdo especial para la atleta catalana Esther Guerrero, su principal competidora en 1.500 metros en España-

"Te he echado de menos en todo esto. En los buenos ratos y en los malos. Gracias por acompañarme en todos desde la distancia. Te espero", ha apuntado.

Pérez ha señalado que en su última cita se ha quedado con ganas de competir, después de haber mantenido bien los entrenamientos.

"Pero en el 500 el grupo se ha cortado delante de mí y ya no he sido capaz de enganchar. Ha sido luchar contra la soledad, mis piernas (que no responden) y el cansancio. Necesito descansar", ha concluido.