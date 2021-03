Marta Pérez, bronce en el Europeo de Polonia

"Me he enterado porque me lo ha dicho una periodista. Al principio no me enteraba porque estaba a lo mío. He mirado la clasificación y ha sido increíble. Con el cuarto ya estaba contenta así que imagínate. He competido muy bien y estoy muy contenta. Me llevo un bronce y casi ni me lo creo", ha declarado la atleta soriana al diario AS, tras conocer que era una de las elegidas para subir al podio.