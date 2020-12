El Arganza Trail rompe el silencio

Domingo, 20 Diciembre 2020 08:15

La carrera de montaña Arganza Trail la podrás disfrutar cuando quieras y como quieras, siempre que sea del 20 de diciembre al 20 de abril de 2021. La organización quiere que sea un reto para acabar con la maldición de 2020, del 20 al 20.

"Porque entre tod@s sumamos: 2 y 2 son 4, así que tienes 4 meses para venir a Soria", ha animado el club los Pelendones.

Otra novedad es que, no hay excusa para no correr o incluso para no caminar, ya que el ritmo lo pone cada corredor.

Podrá disfrutar de nuevo de las bajadas y vere en la clasificación del Arganza Fly a la vez que realiza su reto.

Todo ello para que pueda disfrutar de la belleza incomparable de los parajes del Cañón del Río Lobos.

No hace falta inscribirse, ni tampoco hay límite de inscripciones, ni límite de tiempo para realizar la prueba.

Sólo tiene que conseguir su reto 20-20 y disfrutar del Arganza Trail las veces que quiera en su recorrido inédito de 12 Kilómetros y 1.400 metros de desnivel acumulado.

"No te quedes sin venir, aprovecha cuando no te vea nadie". ha propuesto.

