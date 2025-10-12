Tres sindicatos rechazan el "nuevo lavado de cara estéril" en Operativo de Incendios Forestales

Domingo, 12 Octubre 2025 14:38

Los sindicatos CSIF. CCOO y USCAL-TISCYL han rechazado y expresado su profundo malestar con las últimas informaciones aparecidas en prensa, en las que la Junta de Castilla y León anuncia una serie de medidas y una supuesta gran mejora en el operativo de incendios autonómico. Los sindicatos han anunciado movilizaciones.

Entre esa batería de modificaciones, el consejero de Presidencia ha señalado que la Junta va a mejorar las condiciones laborales del personal a su cargo.

"Queremos denunciar que estas recientes afirmaciones de González Gago se alejan y con mucho de la realidad. Después del durísimo verano en la lucha contra incendios que ha sufrido el personal del operativo contra incendios de la Junta de Castilla y León, lo único que quiere realizar la administración es, por fin, cumplir a lo que está ya obligada por dos leyes básicas estatales", han señalado los sindicatos en un comunicado.

Por un lado, la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de Bomberos Forestales en la que se reconoce la figura de bombero forestal.

Y por otro, la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de Agentes Forestales y Medioambientales con la creación del grupo B para este colectivo. Una adaptación en la normativa autonómica a la que, además, estaba obligaba por el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y que lleva nuestra administración autonómica incumpliendo 18 años.

Fuera de estas mejoras, a las que les obligan las diferentes leyes estatales, únicamente ofrecen al operativo una subida salarial de 75 euros mensuales brutos.

"Un incremento exiguo que nos parece totalmente injusto y un menosprecio por parte de la Junta de Castilla y León hacia los Agentes Medioambientales y los Bomberos Forestales de nuestra comunidad. En una labor de protección del mundo rural y del medio natural, en la que ponemos en riesgo nuestras vidas, tragamos humo y nos quemamos literalmente las pestañas, en jornadas interminables de hasta 24 horas con unas condiciones durísimas, la Junta de Castilla y León hace este acto de menosprecio a sus trabajadores y encima lo anuncia en los medios de comunicación a bombo y platillo", ha censurado.

Por estas razones, en la última reunión mantenida el pasado día 10 de octubre, entre los sindicatos y la Junta de Castilla y León, en la que los representantes de la administración presentaron esta "paupérrima" mejora, las centrales sindicales le trasmitió de forma conjunta un rotundo no.

Además, los sindicatos han aclarado que las negociaciones hasta la fecha, ni tan siquiera pueden llamarse así por las formas en las que se han llevado a cabo, con unas prisas inaceptables que no casan con años de retrasos e incumplimientos, por esta razón el malestar de los empleados públicos es máximo.

Los sindicatos firmantes de este comunicado creen firmemente que el Operativo de Incendios Forestales y la Consejería de Medioambiente necesitan cambios profundos, propuestas nuevas y un operativo público de verdad en donde sus trabajadores puedan desarrollar su labor con dignidad, para nosotros es evidente que la Junta de Castilla y León no está en este camino.

Ante esta situación, se han visto obligados a convocar a nuestras bases para iniciar una serie de movilizaciones de carácter indefinido, para que los ciudadanos de Castilla y León sean conscientes del nuevo maltrato de la Junta de Castilla y León hacia el operativo de incendios: sus Agentes Medioambientales y sus Bomberos Forestales.

"Señor Fernández Mañueco, nos va encontrar en las calles para recordarle que, aunque nos desprecie, tenemos dignidad y no nos merecemos este maltrato al que nos está sometiendo, después de los catastróficos años de incendios de 2022 y 2025 en el que hemos tenido que lamentar a ocho fallecidos", ha concluido.