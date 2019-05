La Junta lleva a Las Ventas la tauromaquia según Goya

Jueves, 23 Mayo 2019 06:45

La sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid acoge la exposición de fotografía taurina ‘Del trazo a la luz. La Tauromaquia de Goya en las fotografías de Kallmeyer’. La muestra, producida por la Consejería de Cultura y Turismo, podrá visitarse durante el desarrollo de la Feria taurina de San Isidro, hasta el 29 de mayo.

El secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz-Pastor, ha visitado en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, la exposición producida por la Consejería de Cultura y Turismo ‘Del trazo a la luz. La Tauromaquia de Goya en las fotografías de Kallmeyer´, que podrá visitarse en la sala Antonio Bienvenida durante la feria de San Isidro, del 22 al 29 de mayo.

Esta muestra, que forma parte del proyecto de exposiciones Alacarta -que desarrolla la Consejería de Cultura y Turismo por todo el territorio de la Comunidad-, se incluye en el programa de actuaciones para la difusión de la Tauromaquia que organiza la Consejería de Cultura y Turismo, dentro del cual cabe destacar, como últimas actuaciones relevantes, la puesta en marcha del Portal de Tauromaquia de Castilla y León en Internet o la aprobación, en diciembre de 2018, del Plan de Industrias Culturales y Creativas de Castilla y León, que incluye, por vez primera vez, a las industrias vinculadas a la Tauromaquia como industrias culturales.

La muestra ha sido seleccionada para su exposición al público en Madrid, en una de las principales aulas culturales y de promoción de la Tauromaquia de las que dispone el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, en la propia plaza de toros de Las Ventas, que es la sala Antonio Bienvenida.

La exposición consta de 41 fotografías de la famosa serie de grabados de Goya ‘La Tauromaquia’, realizadas a partir de los negativos del fotógrafo Roberto Kallmeyer, datados en 1960, y que están certificados por la calcografía nacional, siendo uno de los mejores trabajos de fotografía técnica de la historia de la fotografía española.

Actualmente, el archivo fotográfico de Kallmeyer se encuentra depositado en la Filmoteca de Castilla y León, en Salamanca.

En estas fotografías se muestran detalles escogidos de los negativos originales, que reproducen las planchas de cobre entintadas de la serie de grabados.

Así, esta exposición permite ver tanto la técnica del grabado, como la calidad del trabajo de Goya con las planchas de cobre. Los grabadores se ayudaban de lentes de aumento para trabajar con mayor precisión y el detalle conseguido en las obras expuestas recrea esa sensación.

Los detalles seleccionados atienden a diversas líneas temáticas, como el toro, primeros planos de los protagonistas de los grabados o lances de la lidia, entre otras.

La muestra presenta un material inédito. Los negativos fotográficos se realizaron para la publicación del libro que el editor Rafael Casariego editó de la serie de Tauromaquia de Goya, en 1961. Al realizarse mediante el procedimiento de fototipia, la edición fue de tirada muy corta (no más de 310 ejemplares) y numerada. A partir de entonces, los originales fotográficos han permanecido conservados en buenas condiciones y no se han vuelto a utilizar hasta la fecha. Realizar hoy una edición con este material equivale a estrenarlo, al no haberse publicado nunca las láminas de cobre entintado.

El resultado final es un reportaje fotográfico sobre el mundo de la Tauromaquia en el que se relacionan el grabado y la fotografía tomando como materia prima la obra de Goya.

Esta exposición taurina, que ahora puede visitarse en Madrid, ha estado también expuesta en el Museo de Bellas Artes de Murcia, durante la celebración del Congreso Internacional de Tauromaquia, organizado por el Ministerio de Cultura en octubre de 2018 y, al estar integrada en el programa Alacarta de la Consejería de Cultura y Turismo, puede ser solicitada por los ayuntamientos de Castilla y León que quieran exponerla en su municipio, para que puedan disfrutar de su contenido.