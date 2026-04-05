La Junta establece primera convocatoria de pruebas para obtener graduado en Secundaria

Domingo, 05 Abril 2026 14:27

La Junta de Castilla y León ha establecido que el periodo de solicitud para participar en la primera convocatoria de las pruebas para obtención del graduado en Secundaria sea en este mes de abril.

El Ejecutivo autonómico convoca anualmente las pruebas libres para la obtención directa del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria por las personas mayores de 18 años.

De esta forma, la Consejería de Educación ha establecido que la primera convocatoria se celebrará el 27 de mayo y la segunda, el 11 de noviembre.

Los exámenes tendrán lugar en un Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) por cada provincia de la Comunidad y en Ponferrada.

De esta manera, aquellos interesados en participar podrán presentar su solicitud, una por cada convocatoria, junto con la documentación requerida del 8 al 20 de abril, para la primera convocatoria de mayo, y del 28 de septiembre al 9 de octubre, para la segunda de noviembre.

Podrán concurrir las personas mayores de 18 años y aquellas que los cumplan en el año 2026.

Las pruebas constan de tres partes, correspondientes a los tres ámbitos de conocimiento en los que se organizan las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas: ámbito Científico-tecnológico, ámbito Social y ámbito de Comunicación.

Esta última consta de dos ejercicios, uno de Lengua Castellana y Literatura y otro de Lengua extranjera, Inglés o Francés.

Las distintas pruebas se realizarán en una jornada, en sesiones de mañana y tarde, y serán únicas para toda la Comunidad.

Toda la información relativa a la convocatoria de estas pruebas, así como modelos de años anteriores y material de apoyo para su preparación se encuentra disponible en la web temática de Aprendizaje a lo largo de la vida del Portal de Educación .