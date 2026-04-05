Castilla y León atrae un 185 por ciento más de inversión extranjera en 2025

Domingo, 05 Abril 2026 14:24

La inversión extranjera directa en Castilla y León se situó en 581,1 millones de euros durante el año 2025. Esta cifra representa un incremento del 185,4 por ciento respecto al ejercicio anterior frente a la reducción del 21,8 por ciento de la inversión exterior en España en comparación con el ejercicio anterior.

La inversión neta en la Comunidad, una vez deducidas las desinversiones, ascendió a 537 millones de euros.

Por origen del capital, Bélgica invirtió 240,3 millones de euros; seguida de Portugal, con 70,3 millones e Italia, con 70,1 millones.

A continuación, se posicionan Alemania, con 66,4 millones; Malta, con 40,3 millones; Francia, con 25,9 millones; y Países Bajos, con 24,3 millones.

Por sectores de actividad, las inversiones se han dirigido a la fabricación de otro material de transporte con 240,3 millones de euros; a los sectores de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados, 114,7 millones de euros; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire, 84,5 millones de euros; industria de la alimentación, 64,4 millones de euros; investigación y desarrollo, 31,6 millones de euros; fabricación de otros maquinaria y equipos, 17,9 millones de euros; fabricación de productos de caucho y plásticos, 10,3 millones de euros; fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, 6 millones de euros; y almacenamiento y actividades anexas al transporte, 4,6 millones de euros, entre otras inversiones de menor cuantía.

Asimismo, el área de internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial, ICECYL, mantiene 1.048 proyectos activos interesados en invertir en Castilla y León, de los cuales 221 están en distintas fases de ejecución.

Inversión de Castilla y León en el Exterior

La inversión realizada de capital de la Comunidad hacia el exterior en 2025 ascendió a 34,1 millones de euros principalmente en países de destino como México (11,4 millones de euros), Estados Unidos (6,2 millones), Perú (5 millones), Chile (3,5 millones), Italia (2,6 millones), China (1,9 millones), Argentina (0,9 millones), Brasil (0,8 millones), Colombia (0,6 millones), Indonesia (0,5 millones) y Malasia (0,4 millones).

Por sectores de actividad, la inversión en el extranjero se concentró en los servicios financieros con 16,9 millones de euros, y en la silvicultura y explotación forestal, con 6,2 millones.

También se registraron inversiones en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (4,1 millones), actividades profesionales, científicas y técnicas (4 millones) y el comercio al por mayor (2,9 millones).