Los Premios Cincho 2026 abren inscripciones con límite de 1.500 muestras de queso a concurso

Domingo, 05 Abril 2026 14:18

El concurso internacional de queso Cincho 2026, convocado por la Junta de Castilla y León cada dos años, llevará a cabo las inscripciones entre el 6 de abril y el 24 de mayo a través de su página web oficial, con un límite de 1.500 muestras a concurso.

El certamen, que alcanza su décimo segunda edición y la sexta de relevancia internacional, reconoce a los mejores quesos del mundo por parte de un jurado profesional y un proceso de catas a ciegas.

Existen 43 categorías de premios (Cinchos de Oro y Plata), además de los premios especiales del concurso a los tres mejores quesos (Gran Cincho de Oro), al mejor queso ecológico, al mejor queso de oveja de España y al mejor queso artesano de Castilla y León.

Al igual que la edición anterior, se mantienen dos premios especiales más.

Por un lado, el Cincho de Honor para premiar a las personas o entidades relevantes en el sector quesero. Por otro, el premio relativo a la calidad de la leche que reconoce el trabajo de las ganaderías de ovino, caprino y vacuno.

Como novedad, se han añadido nuevas categorías en la sección de quesos de vaca para distinguir los quesos de leche cruda y pasteurizada en las tecnologías de pasta prensada y pasta prensada cocida.

También se separan los quesos con ingredientes no lácteos en su interior por especie, como consecuencia del aumento del número de muestras registradas en las últimas ediciones.

Las catas a ciegas del jurado, compuesto por 66 catadores profesionales provenientes de una decena de países, se realizarán bajo un sistema informatizado que garantiza la imparcialidad y la confidencialidad en todas las fases del concurso. En la última edición participaron 1.221 muestras de 16 países, el 32 % procedentes de Castilla y León.

Desde el año 2000

Los Premios Cincho nacieron en el año 2000 con el fin de crear un concurso que reconociera la excelencia de los mejores quesos de España y promoviera su cultura y consumo. En este tiempo, el certamen se ha convertido en un espacio de encuentro para los mejores quesos y en un impulso del conocimiento técnico y científico de este producto.

El queso es un alimento de alto valor nutricional que destaca por su aporte de proteínas, calcio de fácil absorción y vitaminas como la A y la B12.

A ello se suma su riqueza sensorial: la amplia diversidad de texturas, aromas y matices permite al consumidor acceder a un producto versátil, capaz de adaptarse tanto a elaboraciones tradicionales como a propuestas innovadoras.