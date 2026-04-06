El centro de emergencias 1-1-2 atiende casi 9.000 llamadas durante puente de Semana Santa

Lunes, 06 Abril 2026 12:25

El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha atendido un total de 8.928 llamadas en los cuatro días del puente festivo de Semana Santa, lo que supone un incremento del 12 por ciento respecto al año 2025, en que se atendieron 7.957 llamadas.

Se ha producido un descenso en el número de accidentes de tráfico en la comparación de ambos periodos de tiempo, al pasar de los 266 siniestros del año 2025, a los 230 de esta Semana Santa.

De esos 230 accidentes, en 51 se ha precisado asistencia sanitaria, frente a los 55 del año 2025.

Por el contrario, las asistencias sanitarias en la vía pública han registrado un importante incremento de casi el 25 por ciento.

En estos últimos cuatro días se han gestionado 617 avisos, de los cuales 138 correspondieron a personas que habían sufrido caídas.

Otras patologías por las que, en general, se han atendido llamadas en el 1-1-2 estos días han sido síncopes, mareos, hemorragias, intoxicaciones etílicas o problemas cardiacos.

En comparación, durante la Semana Santa del año 2025, las atenciones sanitarias en la vía pública ascendieron a 494.

También se ha producido un aumento en el número de peleas y agresiones en la vía pública.

En concreto, el 1-1-2 ha dado aviso por 77 agresiones y 41 peleas, frente a las 39 agresiones y 33 peleas del año 2025.

Centro Coordinador de Emergencias

Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activado entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección para la gestión de 40 incidentes, que pueden desglosarse de la siguiente manera.

12 incidentes sanitarios en lugar público de difícil acceso. 2 de los cuales serían accidentes viales.

8 rescates. 7 de los cuales serían rescates de montaña y 1 sería un rescate en domicilio.

8 búsquedas de personas extraviadas.

7 incidentes relacionados con personas desorientadas.

2 activaciones del grupo de intervención psicológica en desastres y emergencias (GRIPDE) para la atención psicológica de familiares de víctimas de incidentes.

1 accidente de parapente.

1 incendio vivienda con un fallecido y 1 incendio cultivo con un herido en zona de difícil acceso.

Los organismos públicos implicados en dar respuesta a los incidentes ocurridos han actuado con rapidez y eficacia logrando en la mayoría de los casos socorrer y rescatar a los afectados.

Se recuerda que en caso de acceder a zonas de montaña siempre lo haga con todo el equipo adecuado a cada situación y siga las recomendaciones de los servicios públicos.

Para mejorar la gestión de la emergencia y su localización más inmediata por parte del 112 se recomienda descargar la aplicación gratuita my112.