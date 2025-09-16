La Junta declara situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Castilla y León

Martes, 16 Septiembre 2025 19:50

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declaro la situación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 17, 18 y 19 de septiembre en Castilla y León.

Las predicciones previstas para los días 17, 18 y 19 de septiembre indican unas condiciones meteorológicas adversas para la época del año actual. Se prevén unas temperaturas máximas de entre 30-35º C en casi todo el territorio para el miércoles 17 y el jueves 18. En puntos del suroeste podrían superarse los 35º C. Esta anomalía en las temperaturas medias estará más marcada los días 18 y 19, cuando se pueden esperar temperaturas de 5 a 7º C, incluso el jueves de 9º C, por encima de lo que es normal para estas fechas.

La humedad relativa mínima será baja para los días 17 y 18 de septiembre, por debajo del 15 % en gran parte de la Comunidad. El viernes 19 se espera una humedad de entre el 20-25 % para casi todo el territorio. Serán muy críticas las humedades de madrugada para los días 17 y 18 de septiembre, por debajo del 30-35 % en la mayor parte del territorio, a excepción de la mitad norte de Burgos o Soria, entre 50-60 %.

Aunque el viernes se espera una pequeña recuperación de la humedad relativa, continúan siendo muy bajas las humedades relativas máximas, rondando el 50 % en casi todo el territorio (predominio de anomalías negativas).

En cuanto al viento, se esperan rachas de entre 30-35 km/h para el jueves 18. Entre 40-50 km/h en las mesetas y parte del norte-noreste, e incluso pueden superar los 50 km/h en algunos puntos para el viernes 19. El riesgo AEMET de incendio forestal es muy alto/extremo el miércoles 17, extremo para el jueves 18 y viernes 19.

Estas condiciones, sumadas al efecto progresivo y acumulativo de disminución de la humedad de los combustibles vegetales, al estrés hídrico derivado de una meteorología muy adversa de este verano, a la ausencia de precipitaciones y un incremento de la inestabilidad, aumenta considerablemente el peligro de incendios forestales en los días mencionados.

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declaro la situación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 17, 18 y 19 de septiembre en Castilla y León.

Establece medidas preventivas para evitar incendios forestales y adopta medidas organizativas extraordinarias en el operativo INFOCAL para afrontar este incremento del peligro de incendios.

Los índices de peligro de incendios forestales manejados tanto por AEMET como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León INFOCAL coinciden en un episodio de incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio. Ante esta situación especial, la Consejería considera necesario regular las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en el medio natural y hacer un llamamiento especial a la ciudadanía para que extreme su precaución.

Prohibiciones y precaución de la población y trabajos en el medio natural

La Resolución prohíbe:

Encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

El uso de barbacoas situadas en espacios abiertos del monte o en la franja de 400 metros del terreno que los circunde.

El uso de maquinaria que, en su funcionamiento habitual, despida chispas o descargas eléctricas, como sopletes, soldadores y radiales, tanto en el monte como en una franja de 400 metros del terreno que lo circunde.

Suspende las autorizaciones de uso del fuego y de fuegos artificiales, cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Se debe suspender siempre la actividad cuando la temperatura sea superior a 30 grados y la velocidad del viento supere los 30 kilómetros por hora y es obligatorio tener a mano los medios de extinción y el personal suficientes para controlar los posibles incendios que se puedan originar como consecuencia de la labor.

La Junta pide a las autoridades locales y cuerpos de vigilancia extremar el control en el cumplimiento de esta medida. Se solicita también a la población que extreme su prudencia y adopte medidas de precaución en sus actividades al aire libre. Cualquier mínima imprudencia puede dar lugar a una situación de riesgo de gran incendio forestal.

Ante el avistamiento de posibles incendios forestales, hay que avisar inmediatamente al 112.