La Junta aplicará tope máximo de ayuda para inversiones de pymes en zonas afectadas por incendios

Miércoles, 27 Agosto 2025 17:35

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICECYL, podrá aplicar directamente el tope máximo de ayuda establecido por el Mapa de Ayudas Regionales para pymes en las zonas afectadas por los incendios en 2025.

Pueden solicitarlas autónomos y pymes que realicen proyectos de inversión subvencionables en activos materiales e inmateriales, como la creación de un nuevo establecimiento; la ampliación de la capacidad de uno existente; la diversificación de la producción; el proceso de producción de un negocio existente; y la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que haya cerrado.

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará como un porcentaje en función de los costes del proyecto de inversión con una cuantía mínima del proyecto que se presente de 30.000 euros y hasta un máximo de 1.500.000 euros.

Las actividades económicas subvencionables abarcan industrias extractivas y transformadoras; servicios de apoyo industrial prestados a empresas; comercio al por mayor y comercio al por menor; establecimientos de alojamiento hotelero; establecimientos de turismo rural; alojamiento en la modalidad de camping; establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen turístico; actividades de turismo activo; y restaurantes.

Estas ayudas se incluyen dentro del plan extraordinario de 45 medidas aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que incluye actuaciones para la recuperación de la actividad económica, reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural. Dotado con 114 millones de euros, el objetivo del plan es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios.

El formulario está disponible en el siguiente enlace:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285216468479/Propuesta

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia ha puesto a disposición ayudas económicas para los municipios cuyas localidades se hayan visto afectadas por los incendios en infraestructuras o equipamientos vinculados a los servicios públicos municipales de carácter general.

Estas ayudas están destinadas a inversiones de los municipios para la reposición y renovación de la sede municipal, edificios públicos, alumbrado público, parques o jardines, naves municipales, vehículos, etcétera, que hayan podido verse afectadas por los incendios.

Al margen de esta información de carácter público, la Consejería de la Presidencia ya ha remitido este martes las correspondientes cartas a todos los municipios y pedanías cuyas infraestructuras hayan podido resultar afectadas, una correspondencia que se va ampliando a medida que se actualiza la lista de dichos municipios y entidades locales menores en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Las ayudas se solicitarán a través de los cauces electrónicos de ayudas de la Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia, con los que las corporaciones locales ya están familiarizadas.

Antes de presentar la solicitud, los municipios deberán remitir un correo electrónico a la Dirección de Administración Local (area.dal.presidencia@jcyl.es) informando de las infraestructuras o equipamientos afectados, describiendo el daño producido y, si es posible, ofreciendo una estimación del coste de reparación o sustitución, a efectos de realizar una valoración inicial.

Una vez recibida la información, la Consejería de la Presidencia se pondrá en contacto con el Ayuntamiento afectado para concretar la forma de materializar esta ayuda directa con la mayor agilidad posible.

De esta manera, la Junta de Castilla y León demuestra su compromiso con los municipios afectados por los incendios, trabajando de manera coordinada con las administraciones locales para ofrecer una respuesta eficaz y solidaria.

En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “el Gobierno Autonómico mantiene como prioridad el apoyo a las zonas afectadas, garantizando una actuación rápida, cercana y orientada a la reconstrucción del entorno y al bienestar de los vecinos”.

La solicitud está disponible en este enlace