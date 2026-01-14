La Junta abre plazo para oposiciones de Secundaria, con exámenes de Lengua y Literatura y Latín en Soria

Miércoles, 14 Enero 2026 09:59

el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge esta mañana la orden de la Consejería de Educación por la que se convocan los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Música y Artes Escénicas.

Además contempla el procedimiento de baremación para la constitución de las listas de las personas aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y el procedimiento de acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.

La convocatoria refleja una vez más, según ha recalcado la Junta, el esfuerzo realizado por el departamento que dirige Rocío Lucas para la fomentar un empleo público estable y de calidad.

Así, el periodo de presentación de solicitudes abarcará desde mañana, 15 de enero, hasta el próximo 4 de febrero.

Quienes deseen participar deberán cumplimentar la solicitud de participación que estará disponible en la sede electrónica de la Administración y en el Portal de Educación y presentarla de forma electrónica, siendo necesaria su identificación mediante Cl@ve, utilizando exclusivamente como método el DNIe o certificado electrónico.

Las personas aspirantes deberán cumplimentar una única solicitud, prevaleciendo, en el supuesto de que se presente más de una, la presentada en último lugar.

Se debe tener en cuenta que la solicitud de participación en el procedimiento selectivo no implica la solicitud de incorporación a la lista de interinidad, ni siquiera en las especialidades para las que se solicita el ingreso.

Como es habitual, es necesario especificar dicha petición en la solicitud indicando las especialidades en las que se quiere formar parte de esas listas de interinos.

En todo caso, es necesario subir con anterioridad al Repositorio de Documentación Acreditativa (REDOA) toda la documentación digitalizada en formato pdf y asociarlo al formulario de solicitud.

El comienzo de las pruebas está previsto para el mes de junio de 2026 y se concretará a lo largo de los próximos meses así como el lugar concreto de celebración de cada examen.

Especialidades, plazas y provincia de celebración

La convocatoria de este proceso afecta a 33 especialidades con un total de 1.006 plazas, 31 de Secundaria (970 plazas), una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (11 plazas) y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas (25 plazas).

En concreto, la Consejería de Educación establece, para Secundaria, 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca; 85 para Lengua y Literatura, celebrándose las pruebas en Soria; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia); 75 para la especialidad de Orientación educativa; 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora); 50 para Educación Física (León) y Biología y Geología (Valladolid); 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora); y Filosofía (León) y Latín (Soria) contarán con 35 plazas cada una.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora); 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos); y 20 para Economía (Ponferrada).

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos); 15 plazas de Francés (Ávila); 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos y 12 para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; 10 para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos); otras 10 en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid); 9 en Análisis y química industrial (Burgos); 9 en Música (Salamanca); 6 en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos; 5 para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) y Griego (Ávila); 4 para Laboratorio y 2 Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos.

Por último, para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, se convocan 11 plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia; y para el de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila).