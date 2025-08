La Feria de Teatro de Castilla y León reserva un tercio de su programa a compañías de la Comunidad

Domingo, 03 Agosto 2025 11:34

La XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León mostrará la actualidad escénica de la Comunidad desde el mismo espectáculo inaugural, ‘Arraigo’, de Arvine Danza, el primero de los 14 trabajos con sello autonómico que se representarán en Ciudad Rodrigo entre el 26 y el 30 de agosto, lo que supone más de un tercio de la programación total, integrada por un total de 43 propuestas de 13 comunidades españolas y de Portugal.