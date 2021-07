Igea pide responsabilidad a jóvenes para frenar Covid

Lunes, 05 Julio 2021 13:31

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido a la sociedad de la Comunidad, y especialmente a los jóvenes, que tengan responsabilidad para frenar el crecimiento exponencial de casos de Covid 19 que se está registrando en los últimos días en la región.



Igea, a preguntas de los periodistas en la jornada inaugural del encuentro "Diálogos para el día después", ha reconocido que la preocupación continúa en el Gobierno regional con los datos de la pandemia, que refleja un nueva ola de crecimiento que afecta especialmente a la población no vacunada.

"Lo que necesitamos es vacunar con la mayor rapidez posible, necesitamos más dosis para vacunar a nuestro población", ha señalado.

Igea, que ha confirmado que este lunes se reúne el comité de expertos, ha explicado que no se está teniendo un impacto "en este momento" en la asistencia hospitalaria, sino en la asistencia primaria, que está "muy cansada, colapsada".

El vicepresidente de la Junta ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y de responsabilidad, fundamentalmente a los jóvenes.

"Le queremos decir especialmente a los jóvenes que sean responsables. La letalidad es muy baja entre los jóvenes y no parece que haya cambiado. El problema es el incremento exponencial", ha recalcado.

Igea ha señalado que el objetivo de la Junta es evitar este incremento exponencial de los casos y para ello se reunió ayer con los responsables del sector hostelero de la región, a los que se les explicó la situación sanitaria y hacer las cosas con acuerdo, evitando restricciones en la medida de lo posible.

"Vamos a ver que dice hoy el comité de expertos y luego tomaremos las decisiones que sean necesarias", ha avanzado.

Igea ha asegurado que se ha sufrido mucho para llegar a la actual situación sanitaria y "queda muy poco", por lo que ha demandado a todos más responsabilidad.