Gallardo pide reflexión al PSOE sobre su oposición

Jueves, 26 Mayo 2022 20:10

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado que sospecha que hay grupos políticos que intentarán en esta legislatura hacer de la polémica su modo de vida y ha asegurado que procurará, en la medida de lo posible, evitar polémicas como la sucedida esta semana con la procuradora socialista Noelia Frutos en las Cortes regionales.

García-Gallardo, que ha asistido esta tarde en Soria a la entrega de los premios empresariales que concede la patronal soriana, ha declarado a preguntas de los periodistas que no está de acuerdo con la petición de disculpas que le ha pedido el líder socialista Luis Tudanca tras el incidente con una compañera socialista en las Cortes regionales.

García-Gallardo ha apuntado que el PSOE debería reflexionar sobre las Cortes de Castilla y León "deben ser un circo o no".

En este sentido se ha decantado porque no lo sea y ha resaltado el papel importante que tiene que jugar la oposición, pero ha aconsejado realizar una oposición "constructiva y no buscar incendiar las Cortes con preguntas y manipulaciones como las que estamos viendo".

"Creo que deberían pedir disculpas ellos, que han instrumentalizado a la señora Frutos y que han sido deliberadamente han buscado esta polémica, que tiene su origen en unas palabras que dije en el Nueva Economia Forum de Madrid, donde para rechazar las cuotas de género, asegure que las mujeres no necesitaban ninguna protección especial y que podían conseguir todos sus objetivos profesionales y personales por sus propios méritos", ha manifestado.

En cuanto a las disculpas expresadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, el vicepresidente del Ejecutivo regional ha asegurado que desconocía lo que habían hecho o dicho para pedir disculpas.

"No tengo nada que disculpar. Honestamente creo que ha sido una manipulación; han sacado de contexto mis palabras y me ratifico en ellas. La señora Frutos me pidió que no la tratara con paternalismo, y de manera coétanea profirió una serie de insultos contra mi, y lo único que hice fue atender su petición. Y comence diciéndole que le iba a tratar como a cualquier otro procurador de las Cortes, sin ninguna cuestión distinta. Es lo que hice y es lo que debe ser. Los procuradores en Cortes nos debemos tratar de tú a tú, porque es la forma de respetarnos. No voy a tratar a ningún procurador con condescendencia, independientemente del motivo", ha manifestado.

García-Gallardo ha asegurado que sospecha que hay grupos políticos que van a intentar hacer de la polémica su modo de vida.

"Hay gente que ha tenido su minutito de gloria a costa de esto; a mí me gustaría que dentro de cuatro años recordarán al Gobierno de coalición del PP y Vox como un gobierno que ha puesto su granito de arena contra la despoblación, que ha mejorado la prosperidad de los ciudadanos, que hemos reforzado los servicios públicos... Desde luego no me gustaría ser recordado como alguien polémico. En la medida de lo posible procuraré evitarlo y procuraré que se me recuerde más por los hechos que por las palabras", ha señaladeo.

Por otra parte, el vicepresidente de la Junta ha señalado que su presencia en Soria es para apoyar a los empresarios sorianos, que generan un valor añadido en la provincia.

En cuanto a la despoblación, García-Gallardo ha resaltado que es la mayor prioridad para el Gobierno regional, porque es el mayo problema de la Comunidad, y por ello han puesto en foco en el plan anticrisis en ayudas directas a la natalidad y con incentivos fiscales especialmente en el medio rural.

Además ha resaltado que en Soria hay que hacer inversiones de futuro, como se ha aprobado la semana pasada en el Consejo de Gobierno, con un millón de euros para la sociedad Soria Futuro, con el objetivo de incentivar la implantación de proyectos empresariales en la provincia.

Para García-Gallardo, es necesario ser creativo y explorar todas las fórmulas, entre ellas la fiscalidad diferenciada, para que se asiente población y ver la forma que la gente pueda quedarse en Soria y tener un proyecto vital.