El programa Cyl Digital supera los 150.000 usuarios presenciales en su red de centros

Viernes, 10 Abril 2026 13:47

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en su objetivo de facilitar un acceso sencillo y útil a la tecnología para toda la ciudadanía a través del programa CyL Digital, mediante la formación gratuita en competencias digitales, que ha superado ya los 150.000 usuarios presenciales en su red de centros.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado hoy el Centro Rural Asociado de Carbonero el Mayor (Segovia), donde ha puesto en valor el crecimiento sostenido de este programa y su impacto directo en la vida cotidiana de las personas.

“El programa CyL Digital demuestra que la tecnología, bien acompañada, es una herramienta al alcance de todos. Hoy hablamos de 150.000 personas que han dado un paso más para desenvolverse con seguridad y autonomía en su día a día”, ha señalado el consejero. A esto hay que sumar los más de 84.500 usuarios online.

CyL Digital se caracteriza por ofrecer una formación accesible, gratuita y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía, desde el uso básico del teléfono móvil hasta herramientas más avanzadas. El programa continúa evolucionando para dar respuesta a nuevos retos tecnológicos, manteniendo siempre un enfoque claro: que la tecnología sea útil, comprensible y cercana.

El programa se ha consolidado como una de las principales políticas públicas del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para reducir la brecha digital, especialmente entre las personas mayores, los ciudadanos del medio rural y quienes tienen menos experiencia con las tecnologías.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital está invirtiendo actualmente 14 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

A través de formación práctica, asesoramiento personalizado y acompañamiento continuo, CyL Digital permite a los usuarios realizar gestiones cotidianas, comunicarse o acceder a servicios digitales con mayor facilidad. “Estamos hablando de hechos y de resultados.

Reducir la brecha digital no es un objetivo abstracto, es ayudar a que cualquier persona pueda pedir una cita médica, hablar con su familia o hacer un trámite sin depender de otros”, ha subrayado Sanz Merino.

Formación para fijar población en el territorio

Uno de los ejes clave del programa es su implantación en el medio rural. Actualmente, CyL Digital cuenta con 347 centros asociados rurales repartidos por municipios de las nueve provincias de Castilla y León, lo que permite llevar formación y apoyo tecnológico a prácticamente cualquier punto de la Comunidad.

Esta red se complementa con cinco aulas móviles, que acercan la formación a localidades donde no existen recursos permanentes, reforzando así la igualdad de oportunidades. Además, la Junta ha impulsado la dotación tecnológica en el territorio mediante la cesión de cerca de 2.000 ordenadores a 295 municipios, facilitando el acceso a herramientas digitales en el ámbito local.

“El acceso a la tecnología también es una forma de igualdad territorial. Cuando llevamos formación y medios a cada pueblo, estamos generando oportunidades y ayudando a que las personas puedan quedarse a vivir donde quieren”, ha destacado el consejero.

Con este nuevo hito, la Junta refuerza su apuesta por una transformación digital centrada en las personas, basada en la gestión, los resultados y la mejora real de la vida cotidiana.a.