La Junta beca a 6.273 estudiantes universitarios de Castilla y León

Viernes, 10 Abril 2026 13:33

El Ejecutivo autonómico ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución de la Consejería de Educación de la convocatoria de las ayudas al estudio para alumnos que estén matriculados en un grado o máster universitario durante el curso 2025-2026 en las universidades públicas de la Comunidad, con un total de 6.273 estudiantes beneficiados.

En concreto, los universitarios de grado han podido solicitar la beca en las modalidades de aprovechamiento académico, renta o aprovechamiento académico y renta; mientras que los alumnos de máster universitario han podido pedir la modalidad de aprovechamiento.

Así, se ha incrementado el número de alumnos que se han beneficiado de la ayuda de aprovechamiento, en particular los que cursan estudios de máster que han alcanzado la cifra de 503 beneficiarios.

Entre los alumnos de grado, han resultado beneficiarios de la ayuda de aprovechamiento 734 estudiantes; de la ayuda conjunta de aprovechamiento y renta, 3.412; y solo de renta 1.624 alumnos.

La Consejería de Educación ha señalado, además, que se ha experimentado un ligero incremento del importe de ayuda concedido a cada beneficiario en la modalidad de renta, que ha pasado de 417 euros a 426, de media.

Asimismo, el importe destinado a los beneficiarios de la modalidad de aprovechamiento y renta, que representan cerca del 55 % del total de alumnos que perciben algún tipo de ayuda, percibirán de media 1.001,25 euros.

En conjunto, el presupuesto de la Junta ha sido de 4.799.701 euros para complementar las ayudas concedidas por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Lo que muestra, según ha resaltado la Junta, el esfuerzo desplegado por la Consejería de Educación en pro de garantizar y satisfacer los intereses del estudiantado del sistema universitario de la Comunidad.

BOCYL-D-10042026-68-6,0.pdf 1.985 kbytesDescargar