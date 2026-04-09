La Junta declara 427 deportistas, entrenadores y jueces de alto nivel de Castilla y León

Jueves, 09 Abril 2026 13:16

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha publciado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León la declaración de deportistas, entrenadores y jueces de alto nivel de Castilla y León por los resultados deportivos obtenidos durante 2025, en procedimiento ordinario.

Del total de 475 candidatos propuestos por las federaciones deportivas de la Comunidad por procedimiento ordinario, se declaran hoy un total de 427 que se distribuyen entre 348 deportistas, 64 entrenadores y 15 jueces de alto nivel de Castilla y León.

Cabe destacar unas cifras muy similares en cuanto a solicitudes respecto al pasado año, pero un aumento en cuanto a las declaraciones.

El mayor número de declaraciones corresponde a la Federación de Patinaje, seguida de las federaciones de Salvamento y Socorrismo y de Atletismo.

Estas declaraciones tienen su origen en los logros deportivos obtenidos por deportistas, entrenadores y jueces castellanos y leoneses, tanto a nivel nacional como internacional, según se establece en la Orden CYT/483/2010, de 5 de abril, por la que se marcan los requisitos y condiciones objetivas de naturaleza técnico-deportiva requeridos para la inclusión en los diferentes grupos de deportistas de alto nivel de Castilla y León.

La declaración de deportistas de alto nivel de Castilla y León conlleva la posibilidad de obtener determinados beneficios, cuando estén previstos en las diferentes normativas sectoriales, tales como la valoración en el acceso y provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad

En lo referente a materia educativa, se facilitará a los deportistas castellanos y leoneses de alto nivel la realización de sus estudios, y, en particular, se posibilitará que estos puedan ser compatibilizados con los horarios de entrenamientos y la participación en competiciones oficiales.

Además, las universidades de Castilla y León podrán desarrollar programas de atención y ayuda a los deportistas castellanos y leoneses de alto nivel para facilitar la realización de sus estudios universitarios, compatibilizándolos con el entrenamiento y la práctica deportiva de alto nivel y conseguir su plena integración social, académica y profesional.

En este contexto, los convenios suscritos entre la Consejería y las universidades de la Comunidad tienen como objetivos, entre otros, impulsar el deporte de alto nivel en Castilla y León y permitir compatibilizar la vida universitaria, el entrenamiento y la competición de los deportistas de alto nivel durante su etapa universitaria, para que puedan desarrollar tanto su formación académica como su formación deportiva, en las mejores condiciones posibles.

Respecto a las Becas para deportistas en las residencias deportivas de la Comunidad (Victorio Macho, en Palencia; Río Esgueva, en Valladolid, y Llano Alto, en Salamanca), hay que destacar que estas declaraciones forman parte de los criterios de valoración para acceder a las mismas.

Por último, el programa de atención al deportista de alto nivel de Castilla y León, PROADCYL, tiene su origen en el convenio firmado entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería para la realización de acciones conjuntas que faciliten la formación e inserción laboral de los deportistas de alto nivel de la Comunidad.

Éste es un programa que crea una estructura de atención individualizada, presencial y telemática, que integra y ofrece información, asesoramiento, orientación, intermediación y gestión de todos aquellos recursos que puedan necesitar los deportistas de alto nivel en el ámbito formativo y laboral para facilitar su proceso de transición profesional al concluir su actividad deportiva.