Castilla y León aumenta número de donants de órganos en primer trimestre de 2026

Sábado, 11 Abril 2026 11:22

la actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León entre enero y marzo de este año ha alcanzado la cifra de 41 donantes, seis más que en el mismo periodo del año anterior, lo que ha supuesto la generación de 129 órganos destinados al trasplante -riñones, corazones, hígados, pulmones y páncreas-, según el último balance publicado por la Coordinación Autonómica de Trasplantes.

La Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja en su último informe que el número de donantes de órganos en los primeros tres meses del año se ha situado en 41, frente a 35 en el mismo periodo del año anterior (un 17 % más), dato que resalta de nuevo la solidaridad de los castellanos y leoneses, conscientes de que los órganos de un donante -se han generado 129 gracias a esos 41 donantes, con 71 riñones, 28 hígados, tres corazones, 22 pulmones y cinco páncreas- pueden salvar vidas o mejorar el bienestar de un enfermo.

Por hospitales, el número de donantes de órganos entre enero y marzo de 2025 ha sido el siguiente: Ávila 3, Burgos 4, León 9, El Bierzo 2, Palencia 1, Salamanca 7, Segovia 4, Hospital Clínico Universitario de Valladolid 5, Hospital Universitario Río Hortega 5 y Complejo Asistencial de Zamora 1.

Soria no ha registrado ningún donante en este periodo.

La actividad trasplantadora registrada en el primer trimestre del año indica que se han realizado 45 implantes renales, correspondiendo 18 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 27 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El centro charro ha realizado, además, cinco trasplantes renales de vivo/cruzado y dos de páncreas/riñón, así como nueve pulmonares. El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de siete trasplantes hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega y dos trasplantes cardíacos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Otro bloque de actividad se refiere a las córneas implantadas en los centros autorizados, que han sumado 47 a lo largo del primer trimestre de 2026.