Tierra de Sabor realizará demostraciones de cocina en vivo para escolares en Salón Gourmets

Sábado, 11 Abril 2026 11:25

Tierra de Sabor, la Marca de Garantía de la Junta de Castilla y León, realizará más de 20 demostraciones de cocina en vivo y talleres demostrativos para 800 escolares durante el XXXIX Salón Gourmets, que se celebrará en Madrid entre los días 13 y 16 de abril.

La feria, considerada dentro del sector agroalimentario como el principal evento europeo de productos ‘delicatessen’, acogerá diferentes ‘showcooking’ por cada una de las cuatro jornadas de la cita con la participación de chefs reconocidos con Estrellas Michelín y/o Soles Repsol como Roberto Fuertes de ‘El Bar’ (Valladolid); Víctor Gutiérrez de ‘Víctor’ (Salamanca); Mario Gómez de ‘Kamín’ (León) e Ignacio Maroto de ‘Casa Taberna’ (Segovia).

Los cocineros ofrecerán 22 pases con elaboraciones realizadas a partir de productos presentes en la feria de Tierra de Sabor. También se han programado otros cinco pases organizados por empresas y figuras de calidad, entre los que cabe destacar el previsto para la promoción de Fromago 2026.

Otra actividad prevista es una nueva edición de los talleres infantiles de la Escuela Tierra de Sabor, en los que la nutricionista Gloria Hernández mostrará a 800 escolares madrileños comprendidos entre los 8 y los 12 años, cuáles son las claves para llevar una alimentación saludable y equilibrada, y las posibilidades que ofrecen los productos de calidad de Castilla y León para conseguir ese objetivo, logrando así reforzar el vínculo de los escolares con el medio rural.

“La gastronomía es un gran aliado de Tierra de Sabor y de las figuras de calidad de Castilla y León al convertirse en el mejor escaparate del buen hacer de nuestros agricultores, ganaderos e industria alimentaria”, ha declarado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, quien ha añadido que a través de la cocina y de la labor de chefs y profesionales del sector, los alimentos de Castilla y León “muestran todo su potencial”.

Campeonato de España de Sumilleres

Asimismo, por octavo año consecutivo y en colaboración con la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES), se celebrarán las semifinales y la final del Campeonato de España de Sumilleres, patrocinado por Tierra de Sabor y que alcanza su trigésima primera edición.

El certamen determinará al Mejor Sumiller de España, que sucederá en el título a Marta Cortizas, del restaurante ‘El Celler de Can Roca’, y representará a España en el Campeonato Mundial de Sumilleres organizado por la Asociación de Sumilleres Internacional (ASI).

En el marco del campeonato, el miércoles 15 de abril a partir de las 16:00 horas, el burgalés Fernando Mayoral, Mejor Sumiller de España 2024, dirigirá la cata ‘Premios Zarcillo de Castilla y León: el triunfo de la diversidad’, en la que se degustarán ocho vinos galardonados en los Zarcillo International Awards 2025.

Estos premios, junto con los Cincho, cuya edición de 2026 se encuentra en fase de recepción de muestras, protagonizarán sendas exposiciones con algunos de los vinos y quesos ganadores de sus últimas ediciones.

Acuerdo Tierra de Sabor-RFEF

Como novedad en la oferta que Tierra de Sabor presenta en esta edición del Salón Gourmet, el espacio del corazón amarillo incorpora un área específica destinada a la promoción del patrocinio con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha permitido consolidar a la marca como despensa oficial de las selecciones nacionales absolutas, tanto masculina como femenina.

Así, los asistentes podrán obtener un cromo personalizado mediante un dispositivo con inteligencia artificial, así como observar y fotografiarse con una camiseta oficial de la selección conmemorativa del acuerdo alcanzado entre Junta y RFEF, cuya vigencia se extiende hasta el año 2028.

Participación de Castilla y León

La nueva edición del Salón Gourmets contará con 72.000 metros cuadrados para 2.100 expositores procedentes de 30 países diferentes, prevé la presencia de 20.000 compradores internacionales y superar los 100.000 visitantes.

La participación de Castilla y León se articula a través de 135 empresas y 39 figuras de calidad bajo el paraguas de Tierra de Sabor.

Además, otras 30 empresas contarán con expositor propio; cuatro diputaciones provinciales (Ávila, Soria, Salamanca y Burgos) estarán presentes con otras 88 empresas; 85 bodegas participarán en el ‘Túnel del Vino’ promovido por el Ministerio; y la IGP Torrezno de Soria acudirá con el conjunto de empresas integradas en su asociación.