Vox presentará "mejoras" en ley para cubrir puestos de difícil cobertura en Sacyl

Viernes, 13 Diciembre 2024 16:03

Vox presentará la próxima semana en las Cortes regionales mejoras a la PNl sobre medidas para cubrir los puestos de difícil cobertura en la sanidad de la región.

Así lo avanzado hoy en Soria su portavoz, Juan García Gallardo, que se ha reunido, junto al equipos de Vox en las Cortes de Castilla y León, con compañeros de Soria y con profesionales de la sanidad en la provincia.

El próximo miércoles 28 de diciembre se tomará en consideración la ley que busca cubrir los puestos de difícil cobertura en la sanidad de la región.

Esta PNL fue registrada en su día de forma conjunta por PP y Vox, cuando “estábábamos bien avenidos”.

García Gallardo ha avanzado este viernes que votará a favor de la toma en consideración de esta PNL sin renunciar a presentar mejoras, a propuesta del sector sanitario.

“Vamos a escuchar las reivindicaciones del sector y vamos a trasladarlo en enmiendas a la PNL, que busca garantizar la prestación de los servicios sanitarios en todas las zonas de difícil cobertura, que por la negligencia y la desidia del PP son prácticamente todos de la comunidad”, ha censurado.

El líder regional de Vox ha señalado que los profesionales sanitarios de Castilla y León están peor retribuidos que los de otras comunidades limítrofes como El País Vasco y Navarra.

“Creemos que para combatir el fenómeno de la despoblación no valen los parches, no valen los maquillajes, hay que adoptar reformas estructurales, ambiciosas, que permitan a los habitantes de Castilla y León tener los mismos servicios que tienen otras comunidades y los profesionales sanitarios, en particular, tener tan buenas condiciones laborales como otras comunidades”, ha reclamado.

A preguntas de los periodistas, García Gallardo ha señalado que los profesionales sanitarios se quejan de la discriminación que sufren con otras comunidades y de la falta de una EBAU única, que perjudica a quienes estudiar medicina en Castilla y León.

Además ha señalado que las convocatorias MIR son insuficientes y no se están cubriendo algunas especialidades, como médico de familia.