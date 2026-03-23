Uno de cada tres castellano leoneses teme un robo en su hogar

Lunes, 23 Marzo 2026 09:38

Uno de cada tres castellano leoneses, el 39 por ciento, se muestra preocupado por la posibilidad de que ocupen ilegalmente su vivienda, mientras que un 34 por ciento teme sufrir un robo.

Así lo revela el informe ‘Seguridad en edificios y viviendas’, elaborado por Grupo Mutua Propietarios, que ofrece una radiografía de la percepción ciudadana sobre la seguridad residencial en un contexto en el que los robos con fuerza en domicilios, aunque se han reducido un -2 %, siguen teniendo un volumen relevante: en 2025* se registraron 3.038 casos.

Con la llegada de Semana Santa, uno de los periodos vacacionales más propicios para los robos al coincidir con ausencias prolongadas del domicilio, el informe desvela que, en los últimos cinco años, el 2 % de los castellanoleoneses ha sufrido un robo o un intento de robo en su vivienda o edificio.

Una incidencia que es superior en las viviendas más grandes - más de 180 m2-, donde asciende al 8%, y en los hogares unifamiliares, con un 7% frente al 4% registrado en las viviendas colectivas. Por este motivo, el informe identifica que la inquietud ante los robos se dispara hasta el 55% entre quienes residen en edificios de una sola planta.

“La seguridad residencial es esencial para garantizar el bienestar de las personas y, por tanto, la prevención tanto en hábitos como en soluciones juega un papel especialmente relevante, ya que permite anticiparse a situaciones de riesgo y reforzar la sensación de confianza en el hogar”, ha afirmado en un comunicado Laura Mulà, directora Multicanal & de clientes de Grupo Mutua Propietarios.

En este sentido, el 49 % de los castellano leoneses afirma que implementar medidas de protección le aporta tranquilidad.

De acuerdo con el informe de Grupo Mutua Propietarios, la puerta de seguridad es la acción más extendida, presente en el 75 % de las viviendas, seguida de Los videoporteros (34 %), las cerraduras multipunto o inteligentes (37 %) y las ventanas con cerradura (18 %).

Por el contrario, las alarmas conectadas siguen teniendo una implantación comparativamente baja en Castilla y León, ya que solo están presentes en el 16 % de los hogares.

En este punto, las diferencias por tipología de vivienda son significativas.

Los inmuebles más grandes -de más de 180 m2-, presentan una mayor adopción de sistemas como las alarmas conectadas (49%), y las ventanas con cerradura, con un 52%.

También los edificios más nuevos, construidos a partir de 2011, incorporan más medidas de seguridad, especialmente videoporteros (62%), puertas de seguridad (84%) y alarmas (41%). Por su parte, las viviendas unifamiliares muestran un mayor despliegue de ventanas con cerradura (49%) y alarmas conectadas (37%).

Seguridad

Tras evaluar la situación de los inmuebles, el informe de Grupo Mutua Propietarios concluye que los castellano leoneses otorgan una puntuación de 6.25 a la seguridad del edificio contra intrusiones, siendo inferior en los edificios con menos plantas (4,88).

En el caso de la vivienda, la sensación de seguridad es superior, alcanzándose una nota de 6,4, siendo los hogares con mayores ingresos (más de 5.000€) los que perciben un nivel más alto de seguridad (6,78), frente a los hogares con ingresos más bajos (menos de 1.000€ mensuales), que apenas alcanzan un 5,92.

Sin embargo, el estudio pone de relieve una tensión de fondo.

La preocupación por la seguridad convive con una clara barrera económica: el 68 % considera que aumentar la seguridad del hogar supone una inversión difícil de afrontar.

Por ello, solo el 36 % de los castellanoleoneses muestra predisposición a invertir económicamente para mejorar la protección de su vivienda.

Ante esta situación, el estudio también detecta una vía de escape: el 47 % de los castellano leoneses cree que preocuparse demasiado por la seguridad en casa puede llevar a vivir con miedo.