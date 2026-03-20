"Desayunos y Meriendas #ConCorazón” recauda casi 20.000 euros en Castilla y León

Viernes, 20 Marzo 2026 12:55

La 14ª edición de la campaña solidaria “Desayunos y Meriendas #ConCorazón”, impulsada por Cruz Roja y Alcampo junto a Oney, Nhood y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid), ha logrado recaudar, en 73 centros de Castilla y León, más de 19.600 euros destinados a mejorar la alimentación de niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.

Del total recaudado en Castilla y León, más de 11.500 euros provinieron de las donaciones de los clientes y más de 8.000 euros fueron aportados por Alcampo, sumando así un total de más de 19.600 euros, un 3 por ciento más en comparación con la décimo tercera edición de la campaña en 2025.

En Soria la aportación de los clientes alcanza los 1088,85 euros incluyendo tanto las aportaciones de clientes como la contribución de Alcampo.

En todo el territorio nacional la campaña ha logrado más de 197.000 euros en los 373 centros participantes, más de 81.600 euros fueron donados por los clientes, un 13 por ciento más respecto a los 72.078 euros recaudados el año anterior, 110.000 euros fueron donados por Alcampo y las empresas Oney y Nhood donaron 3.000 euros cada una.

Este resultado adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que la campaña se ha desarrollado en 373 tiendas, 20 menos que en la edición anterior (393 centros), lo que supone una reducción cercana al 5% en el número de establecimientos participantes.

La totalidad del importe recaudado será entregado a Cruz Roja en forma de tarjetas regalo de Alcampo, que serán distribuidas entre familias en situación de vulnerabilidad para facilitar la compra de alimentos adaptada a sus necesidades reales.

La campaña ha contado además con el apoyo del voluntariado, con equipos de Cruz Roja que ha repartido por todo el territorio nacional 2.700 personas voluntarias, Alcampo y las empresas colaboradoras, que han estado presentes en las tiendas informando y sensibilizando a los clientes sobre la importancia de colaborar con esta iniciativa.

14 años impulsando Desayunos y Meriendas #ConCorazón

Desde su puesta en marcha en 2012, “Desayunos y Meriendas #ConCorazón” se ha consolidado como una de las principales iniciativas de colaboración entre Alcampo y Cruz Roja, movilizando a empresas, entidades sociales, voluntariado y ciudadanía para mejorar la alimentación de menores en situación de vulnerabilidad.

Entre 2012 y 2020 la iniciativa se desarrolló a través de donaciones en especie, consistentes en alimentos propios de desayunos y meriendas, con una estimación de más de 3,8 millones de euros en productos donados, que permitió que más de 77.000 niños y niñas pudieran disfrutar de desayunos y meriendas.

A partir de 2021 la campaña dio un paso más evolucionando hacia la recaudación de donativos económicos en las líneas de caja Alcampo. Desde entonces se han recaudado más de 1,4 millones de euros (incluido este año), que han permitido apoyar a cerca de 24.500 niños y niñas.

Esta iniciativa se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, contribuyendo al ODS 2 (Hambre Cero) al facilitar el acceso a una alimentación suficiente, saludable y equilibrada para menores en situación de vulnerabilidad, y al ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), impulsando la colaboración entre empresas, entidades sociales y ciudadanía.

Más información sobre la campaña: www.desayunosymeriendasconcorazon.com