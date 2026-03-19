La escritora argentina Sofia Balbuena gana IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

Jueves, 19 Marzo 2026 14:39

La escritora argentina Sofía Balbuena (Salto, 1984) ha sido galardonada con el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve por su obra Personaje secundario.

El jurado, presidido en esta edición por el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ha destacado de la obra ganadora como “una joyita, en la tradición del cuento latinoamericano. Es un libro osado, atrevido, rompedor, rebelde en el mejor de los sentidos, afilado en su humor. No hace concesiones en su exploración de las complejidades de la naturaleza humana”.

Balbuena se ha proclamado ganadora de una edición histórica del premio, ya que en esta ocasión se ha batido el récord de participación con 1.929 manuscritos procedentes de 36 países.

Junto a Juan Gabriel Vásquez, integraron el jurado las escritoras Nuria Barrios y Paulina Flores, además del presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el editor de la Editorial Páginas de Espuma, Juan Casamayor.

El fallo se ha dado a conocer este jueves 19 de marzo, en la rueda de prensa celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Balbuena ha reconocido que recibir el Premio Ribera del Duero supone “un gran orgullo y una gran alegría. Es algo externo que viene a confirmar una vocación y muchos años de trabajo. Una puede pasarse toda la vida escribiendo sin recibir un reconocimiento así, por eso lo recibo como un milagro, algo extraordinario”.

“El récord histórico de participación demuestra no solo el crecimiento del premio, sino también su capacidad para atraer talento literario de todo el mundo y consolidarse como un punto de encuentro internacional para la narrativa en español. Este nivel de participación es también una señal muy clara de la vitalidad que vive hoy el género y de la confianza que tantos autores y autoras depositan en este premio y en las instituciones que lo hacen posible”, ha manifestado Enrique Pascual, presidente de la D.O. Ribera del Duero.

Una nueva voz de referencia en la narrativa breve

Con Personaje secundario, Balbuena firma su primera incursión en la ficción y se confirma como una de las voces más singulares de la narrativa en español contemporánea.

A través de sus relatos, el libro se adentra en el universo interior de sus protagonistas y explora los pensamientos, tensiones y conflictos que atraviesan lo cotidiano, con especial atención a la experiencia de las mujeres.

Para la autora, el núcleo del libro gira en torno a “ese mundo interno agobiante y explosivo con el que vivimos muchas veces las mujeres. (...) Ese universo interior es, en cierto modo, el verdadero personaje secundario del libro”, señala Balbuena.

La escritora ha explicado que el proceso de creación de la obra fue “discontinuo, una especie de aproximación que se fue acelerando hacia el final”. Según Balbuena, los primeros relatos nacieron de la exploración y el entusiasmo, mientras que el libro fue tomando forma progresivamente hasta convertirse en un proyecto más exigente y consciente.

Balbuena nació en Salto, Argentina, en 1984.

Actualmente reside en Madrid, donde trabaja como escritora y profesora.

Hasta ahora ha desarrollado principalmente su trayectoria en el ámbito de la no ficción. Entre sus obras publicadas destacan Doce pasos hacia mí, Borracha menor y Gente sin paz (escrito junto a Sabina Urraca y Daniel Saldaña París), además de la novela Sutura.

La obra ganadora del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve saldrá en una primera edición en papel el 6 de mayo, que se publicará en cinco países. Ese mismo día se lanzarán también el ebook y el audiolibro en todo el mundo