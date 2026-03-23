Los embalses de la cuenca del Duero por encima de media de última década
Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy lunes 2.452,9 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 85,9 por ciento de su capacidad.
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Este registro se sitúa 8,3 puntos porcentuales por encima de la media de la última década (77,6%) y 3 menos que el valor de hace un año (88,9%).
La reserva por sistemas es la siguiente:
León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 88,7%
Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 92,5%
Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 80,7%
Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 85,1%
Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 79,8%
Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 87,4%
Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 88,8%
Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 85,4%
Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 74,6%
Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.