Los embalses de la cuenca del Duero por encima de media de última década

Lunes, 23 Marzo 2026 12:50

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy lunes 2.452,9 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 85,9 por ciento de su capacidad.

Este registro se sitúa 8,3 puntos porcentuales por encima de la media de la última década (77,6%) y 3 menos que el valor de hace un año (88,9%).

La reserva por sistemas es la siguiente:

León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 88,7%

Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 92,5%

Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 80,7%

Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 85,1%

Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 79,8%

Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 87,4%

Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 88,8%

Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 85,4%

Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 74,6%

Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.