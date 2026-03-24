Un total de 27.540 miembros de comunidad universitaria de UVa elegirá nuevo rector

Martes, 24 Marzo 2026 14:36

La Universidad de Valladolid ha publicado los censos definitivos de electores, así como las circunscripciones electorales y la distribución final de representantes claustrales correspondientes al proceso electoral actualmente en marcha para elegir a los representantes al Claustro Universitario y al Rector de la UVa el próximo 28 de abril.

El censo definitivo asciende a 27.540 electores, distribuidos por campus y por cuerpos. Toda la información se puede consultar en http://www.uva.es/elecciones2026.



Por campus, la mayor concentración de electores corresponde al Campus de Valladolid, con 19.742 personas censadas, seguido del Campus de Segovia, con 2.503, el Campus de Palencia, con 2.274, y el Campus de Soria, con 1.838.

La circunscripción única, correspondiente al colectivo del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) suma 1.183 electores.



La distribución por cuerpos es la siguiente:



CAUN (Catedráticos de Universidad): 314 electores.



PTUN/CAEU (Profesorado Titular de Universidad / Catedráticos de Escuela Universitaria): 631 electores.



PTEU (Profesorado Titular de Escuela Universitaria): 52 electores.



PPL (Profesorado Permanente Laboral): 391 electores.



PDINP (Profesores Doctores Investigadores No Permanentes): 513 electores.



PINP (Profesores Investigadores No Permanentes): 520 electores.



PRAS (Profesorado Asociado): 936 electores.



Estudiantes de Grado: 20.318 electores.



Estudiantes de Máster: 1.570 electores.



Estudiantes de Doctorado: 1.112 electores.



PTGAS Funcionario: 531 electores.



PTGAS Laboral: 652 electores.



La Universidad de Valladolid avanza así en su calendario electoral.

Precisamente este martes, 24 de marzo, se abre el plazo de presentación de candidaturas tanto para el Claustro como para el Rector, un periodo que permanecerá abierto hasta el próximo viernes, 27 de marzo.



