Las empresas e inventores castellano leoneses presentaron 28 solicitudes de patentes europeas

Miércoles, 25 Marzo 2026 12:19

Las empresas e inventores de Castilla y León han presentado 28 solicitudes de patentes europeas en 2025, según el Technology Dashboard 2025 de la OEP (anteriormente Índice de Patentes), publicado hoy por la Oficina Europea de Patentes (OEP).

La cifra supone un descenso del 44 por ciento respecto a 2024, cuando la comunidad registró 50 solicitudes, aunque le permite mantenerse dentro del top 10 autonómico por volumen de solicitudes.

Las empresas e inventores españoles presentaron 2.255 solicitudes de patentes europeas en 2025, según el TechnologyDashboard 2025 de la OEP (anteriormente Índice de Patentes) publicado hoy por la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Esta cifra supone un incremento del 2,9 por ciento respecto a 2024 y representa el mayor volumen anual de solicitudes de patentes europeas procedentes de España registrado hasta la fecha.

En total, la OEP recibió 201.974 solicitudes de patentes europeas en 2025, un 1,4 por ciento más que el año anterior, superando por primera vez las 200.000 solicitudes y confirmando la competitividad de Europa como polo tecnológico global.

Las solicitudes procedentes de los Estados miembros de la OEP crecieron, de media, un 0,4 por ciento.

España representa el 1,1 por ciento del total de solicitudes presentadas ante la OEP y se sitúa en el 9º puesto por volumen de solicitudes dentro de la Unión Europea, en el 15º a nivel mundial y en el 25º puesto en volumen de solicitudes per cápita.

Dentro del mapa autonómico de la innovación, Castilla y León ocupó la 10ª posición por número de solicitudes de patentes europeas. La comunidad concentró el 1,2% del total nacional y se situó por detrás de Murcia (39 solicitudes) y por delante de Asturias (23), Canarias (16) y Castilla-La Mancha (13).

Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran más de la mitad de la actividad innovadora

La actividad patentadora en España sigue concentrándose en los principales polos económicos del país.

Cataluña lidera el ranking regional, con 754 solicitudes en 2025, lo que representa el 33,4% del total nacional, con un crecimiento del 4,1%.

Le sigue la Comunidad de Madrid, con 484 solicitudes y un notable aumento interanual del 17,2%.

El País Vasco ocupa la tercera posición, con 310 solicitudes, seguido por la Comunidad Valenciana (152) y Navarra (142).

Navarra registró un crecimiento significativo (+19,3%), mientras que Murcia presentó el mayor incremento entre las principales regiones (+39,3%).

Las cinco regiones españolas más pujantes en materia de innovación se sitúan además entre las 100 principales regiones europeas por número de solicitudes presentadas ante la OEP.

“El Technology Dashboard 2025 permite identificar con mayor precisión dónde se están produciendo los avances tecnológicos y dónde persisten las brechas regionales de innovación”, ha señalado Antonio Campinos, presidente de la OEP.

“En el caso de Castilla y León, los datos muestran la importancia de consolidar la capacidad de transferencia tecnológica y de reforzar la continuidad de la actividad innovadora para mantener una presencia sostenida en el sistema europeo de patentes”, ha apuntado.

La química y la base científico-industrial marcan el perfil innovador de Castilla y León

En 2025, los campos tecnológicos con más solicitudes de patentes europeas en Castilla y León fueron la química orgánica fina y la química de materiales básicos, con 4 solicitudes cada uno.

A continuación se situaron la maquinaria eléctrica, la medición y la tecnología médica, con 2 solicitudes respectivamente, a las que se sumaron también la biotecnología y otras máquinas especiales.

Este patrón dibuja un ecosistema innovador apoyado en la química, la industria y la tecnología aplicada.

El CSIC, principal solicitante español ante la OEP

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 55 solicitudes de patentes europeas, encabezó nuevamente en 2025 el ranking de solicitantes españoles ante la OEP.

Entre los principales solicitantes también figuran empresas como AutotechEngineering, Multiverse Computing, Amadeus y Ficosa Automotive, lo que refleja el creciente peso de las empresas industriales y tecnológicas en la protección internacional de las invenciones.

Las universidades y centros públicos de investigación continúan desempeñando un papel clave dentro del ecosistema innovador español.

Junto con el CSIC, la Universidad del País Vasco, la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona figuran entre los diez principales solicitantes españoles, con un total conjunto de 112 solicitudes de patentes europeas en 2025.

Empresas, universidades y entidades sanitarias sostienen la actividad patentadora

Curia Spain S.A.U. fue el principal solicitante castellano leonés ante la OEP en 2025, con 4 solicitudes de patentes europeas, seguida por la Universidad de Valladolid, con 3.

Con 2 solicitudes cada una figuran ArboreaIntellbird, InertimResearch y la Universidad de Burgos, lo que refleja el peso combinado del tejido empresarial y del sistema universitario regional.

Completan la relación de principales entidades de Castilla y León Brigadier Motors, Ficosterra y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, con una solicitud cada una, junto con otros inventores individuales.

En conjunto, el ranking regional muestra una base de solicitantes repartida entre industria, investigación aplicada, universidad y sector público sanitario.

Las tendencias globales de innovación refuerzan el papel de Europa en un entorno altamente competitivo

A escala mundial, Estados Unidos mantiene el liderazgo como principal país de origen de solicitudes de patentes europeas, seguido de Alemania.

Por primera vez, China supera a Japón y se convierte en el tercer país de origen, seguida por Corea del Sur.

Las solicitudes procedentes de China se han triplicado desde 2016, mientras que las de Corea del Sur se han duplicado, superando ampliamente el ritmo de crecimiento medio de los países europeos.