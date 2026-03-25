La mortalidad en carretera en Castilla y León disminuyo en 2025, con 107 fallecidos

Miércoles, 25 Marzo 2026 13:19

La siniestralidad mortal en las carreteras de Castilla y León descendió un 15,18 por ciento en 2025, año que se ha cerrado con 107 fallecidos.

El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha presidido este miércoles la Comisión Autonómica de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

En relación a las cifras del 2025, se ha constatado una disminución de un 15,18 por ciento en la siniestralidad mortal en las carreteras de la Comunidad, año que se saldó con 107 fallecidos, 20 menos que en el 2024, producidos en 95 siniestros mortales, 17 siniestros mortales menos que en el 2024.

El año 2025 ha marcado un hito en cuanto a la movilidad por carretera al registrarse las cifras más altas de la serie histórica, 49.449.011 desplazamientos por vías interurbanas, un 4,04 por ciento más, aproximadamente 1,9 millones, que el año anterior.

El parque de vehículos aumento un 4 por ciento, y el censo de conductores aproximadamente un 0,55 por ciento más que en 2024.

El delegado ha considerado que estos datos son una muestra de la necesidad de continuar con las campañas de sensibilización sobre los riesgos que implica la carretera y sobre la importancia de respetar las normas.

“Es nuestra obligación reforzar los medios de los que disponemos para reducir al máximo las muertes en carretera”, ha destacado.

En relación a las cifras del pasado año 2025 la Comisión ha constatado una disminución de un 15,75 por ciento en la siniestralidad mortal ocurridos en las carreteras de la Comunidad, año que se saldó con 107 fallecidos (20 menos que en 2024) en 107 siniestros mortales (17 siniestros mortales menos).

PROVINCIAS FALLECIDOS 2024 FALLECIDOS 2025 ÁVILA 15 6 BURGOS 17 20 LEÓN 28 18 PALENCIA 10 8 SALAMANCA 11 8 SEGOVIA 5 14 SORIA 8 5 VALLADOLID 12 14 ZAMORA 21 14 TOTAL 127 107

Vehículo

En cuanto al tipo de vehículo en el que viajaban las víctimas mortales, el 55% (59) lo hacían en turismo, 7 fallecidos en furgoneta, 2 en camión de hasta 3.500 kg, 5 en comisión de más de 3.500 kg, 1 en autobús y 3 en otros vehículos.

En cuanto a los usuarios vulnerables, la provincia con mayor número de usuarios vulnerables fallecidos es Valladolid con 8, (26,67% de los usuarios vulnerables), seguida de Burgos con 6 usuarios vulnerables (20%), con 3 fallecidos cada provincia son León, Palencia y Zamora (10%) y con 2 fallecidos en Ávila, Salamanca y Segovia (6,67%). No obstante, este tipo de usuarios ha descendido un 3% con respecto al 2024.

En cuanto a los peatones, dos de los nueve fallecidos se registraron en vías de alta capacidad, Ávila y Segovia, 7 en vía convencional en Burgos (1), León (2). Palencia (1), Salamanca (1) y Valladolid (2).

El ciclista fallecido se registró en vía convencional en la provincia de Valladolid

Sistemas de seguridad

De los usuarios para los que sí se conoce que hacen uso o no del cinturón como accesorio de seguridad, destacar que el 16,95% de los fallecidos en turismo y el 57,17% de los fallecidos en furgoneta no hacían uso de dispositivos de seguridad.

El 100% de los fallecidos en motocicletas hacia uso del casco.

Los otros usuarios relacionados con el uso del casco como accesorio de seguridad, se informa que el usuario de bicicleta, hacía uso de accesorios de seguridad.

Temporalidad

En Castilla y León, como viene siendo habitual, en los meses de verano es donde se registran mayor número de siniestros: 32 fallecidos en julio y agosto de 2025, frente a los 30 fallecidos de 2024.

En el resto de periodos se ha registrado una disminución de fallecidos, pasando de 97 fallecidos en 2024 a 75 en 2025.

La información que se utiliza para la elaboración del informe y los que constan en esta nota de prensa son datos provisionales de accidentes en carretera.

El cómputo de fallecidos se realiza durante las 24 horas siguientes al accidente y la información ha sido facilitada por los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico.