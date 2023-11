UGT llama a huelga en educación infantil privada

Miércoles, 15 Noviembre 2023 14:14

El sector de la enseñanza de UGT en Castilla y León ha llamado hoy a la movilización de las trabajadoras del convenio colectivo de educación infantil privada y gestión indirecta

(es decir, trabajadores de centros cuya titularidad es privada y tienen la concesión, por parte de la consejería, de la gestión del servicio).

Para el sindicato, la pasada reunión celebrada el 2 de noviembre en Madrid sobre el XIII Convenio Colectivo de Educación Infantil “constata la insuficiente propuesta patronal”,

tanto en las tablas salariales de las privadas como en las de gestión indirecta.

Asimismo, según el sindicato, “se ha puesto de manifiesto el interés de las organizaciones patronales de introducir recortes laborales frente al convenio colectivo vigente, algo que impide alcanzar acuerdos que permitan conseguir un nuevo convenio”.

De hecho, la organización sindical viene manifestando desde el pasado mes de mayo la necesidad de complementar la negociación colectiva con la presión mediante movilizaciones de intensidad creciente, progresivas y consensuadas entre organizaciones.

Así lo ha manifestado siempre UGT Servicios Públicos en las distintas reuniones intersindicales en las que se valoraban distintos caminos a seguir con diversas medidas de

presión a las patronales, incluyendo la huelga como un “golpe en la mesa”, sin quemar etapas.

Y es, precisamente, la reunión de la comisión negociadora del día 2N la que marca el momento de dar un paso más al no alcanzar los resultados deseados.

No obstante, UGT ha considerado hoy en un comunciado que las movilizaciones deben estar bien gestionadas ya que la duración de las mismas aún no está determinada y hay que salvaguardar, además, los derechos de las propias trabajadoras a las que se convoca porque, “más días de huelga no son una garantía para conseguir los objetivos deseados”.

Por todo ello, el sindicato ha deseado que esta huelga sirva de mensaje claro a las organizaciones patronales “para que mejoren considerablemente las propuestas

salariales y cambien las recetas propuestas para que la negociación del Convenio Colectivo llegue a buen puerto”.