Tudanca se manifiesta para defender sanidad pública

Domingo, 26 Septiembre 2021 14:33

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha acudido hoy a la manifestación convocada en Segovia por una veintena de plataformas en defensa de la sanidad pública. “Hoy estoy aquí en las calles como uno más para defender la sanidad pública, frente a los que quieren seguir recortándola, sobre todo, en el mundo rural”, ha resaltado Tudanca en el inicio de la protesta.

La sanidad, ha asegurado, es “un derecho”, pero además es la única garantía de poder frenar la despoblación que durante más de tres décadas lleva asolando a Castilla y León.

El PSOE, ha incidido, defiende la sanidad “con la gente, en las calles” pero también lo hace desde las instituciones.

Por eso, ha vuelto a reclamar más profesionales, el refuerzo de la Atención Primaria, la recuperación de la atención presencial o la reapertura de los consultorios, que la Junta ha clausurado utilizando la pandemia y como excusa para implantar el modelo de la derecha que no es otro que el que pretende hacer negocio con la salud.

“Ya es hora de rectificar por parte de la Junta, de Mañueco”, ha reclamado, para insistir en que los consultorios están cerrados.

“No tiene más que preguntar a cualquiera de los que están aquí. No pueden engañarnos”, remarcó.

“Quien no sale de los despachos, probablemente, no lo conozca, pero los que estamos en las calles, en los pueblos y en las ciudades non puede engañarnos”, ha señalado Tudanca.

Además de los consultorios cerrados, Tudanca ha asegurado que la sanidad pública tiene menos profesionales, hay infraestructuras sanitarias que no se ponen en marcha como las unidades de radioterapia después de “más de 15 años de promesas incumplidas”.

“Ya vale de mentir, que Mañueco dé la cara y mire a los ojos de la gente, dé explicaciones y les escuche”, ha concluido.