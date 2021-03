Tudanca pide ayudas directas a la Junta para autónomos

Sábado, 27 Marzo 2021 12:11

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que destine 163 millones en un plan de ayudas directas a autónomos y pymes para cumplir con sus propios compromisos, tras el anuncio del Gobierno de España de destinar 232 millones.



Tudanca, que ha participado este sábado de forma on line en el comité provincial del PSOE soriano, ha recordado que el presidente y vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, respectivamente, dijeron que por cada euro que pusiera en ayudas directas el Gobierno de España, el Gobierno regional pondría al menos la mitad.

"Se comprometían en un plan conjunto de ayudas, a que el Gobierno pusiera el 50 por ciento, la Junta, el 35 por ciento, y los ayuntamientos el 15 por ciento", ha recordado.

Tudanca ha urgido a Mañueco e Igea a cumplir su compromiso de tal forma que, una vez que el Estado, ha destinado 232 millones de euros para ayudar a pymes y autónomos, aprueben de forma inmediata de ayudas a pymes y autónomos por importe de 163 millones de euros.

"Vamos a exigir el cumplimiento de estos compromisos y sobre todo que la Administración autonómica por fin demuestre que está para algo; que los señores Mañueco e Igea demuestren que van a hacer algo a las personas y negocios que peor lo están pasando", ha declarado.

Tudanca ha asegurado que ha llegado el momento de que demuestren que gobernar significa para ellos algo más que "mantener el poder a toda costa".

Además ha reconocido que se han vivido semanas intensas y duras, al comprobar que "los que anteponen la conservación del poder a cualquier precio, volvían a hacer todo lo que estaba en sus manos para retenerlo y nosotros hemos hecho lo que debíamos, para devolverle a la gente lo que votó y necesita".

Tudanca, que ha subrayado que no se resignarán como no lo han hecho nunca, ha censurado que se obligue a los mayores de 80 años a trasladarse a centros de salud situados a 100 kilómetros de sus viviendas para vacunarse y proteger su salud y vida.

"Es el Gobierno insensible que tenemos, que no sabe como es nuestra tierra, que no sabe que nuestros pueblos están llenos de gente mayor que no tiene coche, que sus propias políticas han hecho que sus hijos estén tan lejos que en muchas ocasiones no puedan llevarles a ponerse esa vacuna", ha lamentado.

El líder socialista ha señalado que la mayor incidencia en la primera y tercera ola en Soria en la Covid se debe a la precariedad de la infraestructura sanitaria, "por la incapacidad de años para dotar a Soria de buenas infraestructuras sanitarias".

Tudanca ha resaltado que lo primero es luchar contra la pandemia y preservar la vida de los castellano-leoneses desde la unidad y la coherencia en la adopción de medidas para hacer frente a la Covid 19 y con ayudas directas a las familias y empresas que más lo necesitan.