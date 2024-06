Tudanca emplaza al Congreso de los Diputación para autonomía leonesa

Viernes, 28 Junio 2024 17:26

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado "legítima" este viernes la petición de una autonomía leonesa separada de Castilla aprobada esta misma semana en la Diputación de León y se ha abierto a un "reinicio" del Estado autonómico en España.

"Entiendo, respeto y me parece legítima la aspiración de León. Nunca me han oído otra cosa, aunque no pensara que fuera el camino. Hace unas semanas decía que se tenía que escuchar la voz de los leoneses y, por fin, la han expresado en la Diputación provincial con una mayoría clara. Toda mi comprensión y empatía con los leoneses y leonesas", ha afirmado en un comunicado,.

El pleno de la Diputación de León ha aprobado este miércoles la moción por la autonomía leonesa con los votos a favor de PSOE y UPL y los votos en contra de Partido Popular y Vox.

La moción presentada por UPL solicita a la Junta de Castilla y León que se inicien los trámites para la formación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa, "amparada en el artículo 2 de la Constitución Española" que reconoce el derecho a la autonomía de las regiones.

Este voto positivo se suma a los de los 63 ayuntamientos de la provincia de León que ya aprobaron iniciativas similares en los últimos años y entre los que se encuentran poblaciones como León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre o Valverde de la Virgen.

El Partido Popular, que ha votado en contra, ha presentado una moción alternativa en la que han llamado a un "leonesismo útil" y en la que instaba a las administraciones a incrementar sus inversiones en la provincia.

La propuesta alternativa ha sido rechazada con los votos en contra de UPL y PSOE, que han criticado a sus adversarios por atribuir los problemas territoriales "a todas las administraciones menos a la que ha gobernado la comunidad durante 37 años".

Tudanca ha señalado hoy que siempre han compartido el diagnóstico sobre la situación de la región leonesa.

“El deterioro demográfico y económico y los enormes desequilibrios con respecto al resto de la CCAA es estremecedor. La desindustrialización, el envejecimiento y el éxodo juvenil, aún siendo generales, son muchísimo más graves. Sin duda, también hay elementos históricos, una lengua y una cultura propias que no han sido suficientemente atendidos y protegidos. Pero el problema es el PP y su gestión. La causa, lo tengo claro, está en los sucesivos gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León durante los últimos años”, ha señalado.

Para Tudanca, no es casual tampoco que, además del leonesismo y con características muy diferentes, haya más partidos provinciales que nunca en las Cortes regionales.

“Con Mañueco y el PP se han exacerbado las desigualdades y las diferencias en servicios públicos, en infraestructuras, en desarrollo y en derechos. Eso es lo que hay que cambiar. Sea cual sea la distribución territorial, nada cambiará si sigue el poder en manos de la derecha corrupta, la política y la mediática”, ha asegurado.

En este sentido ha recordado que siempre he exigido y propuesto más sensibilidad, respeto, inversiones y descentralización económica e institucional que permitieran una comunidad más justa y equilibrada.

Tudanca ha apuntado que no será quien frustre las legítimas aspiraciones y sueños de muchos leonese, al abrirse un camino que el propio Gobierno de España ha considerado legítimo y que escuchará.

“Ahora, toca esperar a ver qué sucede en el Congreso de los Diputados que debería pronunciarse. Ese es el camino de la Constitución. El caso es que, si se reinicia el estado autonómico, estoy seguro de que otros se sumarán a estas legítimas reivindicaciones. Quizá es el momento. Es hora de ser coherentes y valientes”, ha animado.

Por último ha emplazado, como secretario general del PSOE en la Comunidad, a que sean los militantes quienes fijen la posición del partido en un asunto de especial trascendencia mediante una consulta tal y como establecen sus estatutos.