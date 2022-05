Soria ¡Ya! votará no a senadores por Comunidad

Domingo, 08 Mayo 2022 21:16

Los tres procuradores de la agrupación de electores de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, Vanessa García y Toño Palomar, votarán no a la propuesta de senadores de la Comunidad que el próximo martes se llevará a aprobación en el pleno de las Cortes regionales.

El procurador regional de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha avanzado su rechazo a la propuesta que se llevará a aprobación, tras una votación interna en el seno del grupo de procuradores de la agrupación de electores.

La propuesta es conjunta e incluye a los procuradores designados por el PP, Javier Maroto y Vidal Galicia, y al designado por el PSOE, Francisco Díaz.

"En contra porque no entendemos que un senador que representa a la Comunidad de Castilla y León sea de Vitoria, se haya censado oportunamente en un municipio de Segovia, no conozca la Comunidad ya que el otro día dijo que Castilla y León tenía ocho provincias y supongo que de la que se le olvidó fue la de Soria, como se olvidan todos los políticos de su partido", ha argumentado.

Ceña ha asegurado que está seguro que el Parlamento vasco no votaría nuncia para designar senador por la comunidad vasca a un soriano.

"Es simple reciprocidad; no tiene sentido. No me pienso que el PNV vaya a proponer un senador de Soria !Ya!", ha recalcado.

El alavés Javier Maroto ya ocupa escaño por la Comunidad desde 2019.