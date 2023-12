Soria encabeza subidas de vivienda usada en Castilla y León

Viernes, 29 Diciembre 2023 14:03

La vivienda usada en Castilla y León ha subido un 3,4% durante el último año hasta situar el precio del metro cuadrado en 1.1176 euros, según el último índice de precios de idealista. Soria encabeza las subidas.

Los precios han frecido un 2,1 por ciento en el último trimestre.

Todas las provincias de Castilla y León han experimentado incrementos de precio en 2023, excepto Zamora, donde cayeron un 2,9%.

Soria encabeza las subidas con un 12,2%, seguida por Ávila (6%), Burgos (5,2%) y Segovia (4,8%).

Por debajo del 3% están los crecimientos de Valladolid (2,9%), Palencia (2,3%), León (2,3%) y Salamanca (1,7%).

La provincia más económica para comprar una vivienda es la de Ávila, que ha situado sus precios en 887 euros/m2, mientras que la provincia más exclusiva es Valladolid, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 1.373 euros.

Capitales de provincia

El comportamiento de las capitales castellano leonesas ha sido alcista durante el último año ya que todas las capitales han experimentado subidas de precio con Soria (23,1%) a la cabeza.

Le siguen los incrementos de Ávila (16,5%), Burgos (5,8%), León (3,6%), Segovia (3,5%), Palencia y Salamanca (2,7% en las dos ciudades). Zamora (0,1%) y Valladolid (2,5%), por su parte, marcan los incrementos más bajos entre las capitales.

Salamanca marca los precios más exclusivos de la región (1.759 euros/m2) seguida por Segovia (1.749 euros/m2), mientras que Zamora (1.118 euros/m2) marca los más baratos.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “la alta demanda que, a pesar de la subida de tipos se ha mantenido fuerte, el número creciente de hogares y una oferta (sobre todo en obra nueva) claramente insuficiente han sido los factores que han provocado que el precio de la vivienda usada en 2023 no haya dejado de crecer. La subida ha sido especialmente marcada en los archipiélagos y la costa mediterránea, posiblemente apoyada por una demanda internacional de alto poder adquisitivo. Ahora mismo no tenemos indicios que nos puedan hacer pensar en un cambio de tendencia para el próximo año. De hecho, en los mercados más dinámicos es posible que se reactive parte de la demanda que ha permanecido todo el año a la espera de unas bajadas de precio que no se han producido y que puede decidir comprar en 2024, lo que tensionará aún más el mercado”.

Subidas con más fuerza

El precio de la vivienda usada en España marca una subida del 8,1% durante los últimos 12 meses, tras subir un 4,4% el año anterior. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.042 euros según el último índice de precios de idealista. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incremento un 1,7% desde verano.

Todas las CCAA tienen precios más elevados que hace un año. De entre las provincias, por el contrario, fueron 4 las que cerraron el año en negativo. En las capitales la tónica ha sido claramente alcista, ya que ninguna ha rebajado sus precios en los últimos 12 meses.

En la ciudad de Barcelona los precios se han encarecido un 2,6% durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 4.167 euros. Si atendemos al dato trimestral, los precios en la ciudad condal han crecido solo un 0,3% en los últimos 3 meses. A pesar de este ascenso los precios siguen un 3,3% más bajos que en el máximo alcanzado en 2007.

En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 6,1%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 4.118 euros. En el trimestral, el precio crece un 2% y marca un nuevo máximo histórico.

En Valencia, se incrementaron con fuerza las expectativas de los propietarios de viviendas en venta. El ascenso del 12,9% durante los 12 últimos meses ha dejado el precio del metro cuadrado en 2.287 euros, aunque en el último trimestre se han reducido un 0,6%. La caída acumulada desde el máximo de 2008 es del 4,2%.

Soria encabeza las subidas de precios, tras incrementarse un 23,1% en el último año. Le siguen Santa Cruz de Tenerife (20,9%) y Huesca (18,5%). Entre los grandes mercados destacan los ascensos de Alicante (17,5%), Málaga (14,1%), Valencia (12,9%) y Palma (12%).

Más suaves han sido las subidas de Madrid (6,1%), San Sebastián (4,6%), Sevilla (4,2%), Barcelona (2,6%) o Bilbao (2,3%). Las menores subidas se han producido en Zamora (0,1%), Tarragona (1,4%), Vitoria (1,8%) y Córdoba (1,8%).

San Sebastián es la capital española más cara (5.365 euros/m2), seguida de Barcelona (4.167 euros/m2), Madrid (4.118 euros/m2), Palma (3.877 euros/m2) y Bilbao (3.241 euros/m2). En la parte opuesta de la tabla encontramos a Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.118 euros/m2.