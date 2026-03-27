Sen anima a seguir trabajando, en Día del Autismo, en concienciación de la sociedad

Viernes, 27 Marzo 2026 07:53

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha participado en el acto institucional celebrado con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en la sede del Consejo Económico y Social de Valladolid.

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Desde entonces, la ONU ha trabajado para promover el respeto y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas autistas, garantizando su participación igualitaria en la sociedad.

“Vivimos en una sociedad de inclusión, que respeta y lucha por los derechos de las personas con discapacidad, para que tengan una vida digna y puedan evolucionar y desarrollar sus vidas en la normalidad”, ha afirmado el delegado del Gobierno en Castilla y León.

Además, ha recalcado que “el autismo es un trastorno de amplio espectro que no afecta a todos por igual, pero del que se ha investigado mucho, se ha avanzado en su diagnóstico temprano y se han conseguido muchos logros para favorecer y facilitar la vida de las personas con trastorno del especto autista.

Sen ha añadido que “hoy celebramos este día para seguir trabajando por la concienciación social, para apoyar a quienes nos necesitan y para mejorar como personas y como sociedad”.

El delegado ha destacado que “aunque el autismo a menudo se asocia con desafíos en la comunicación, también conlleva una serie de fortalezas cognitivas significativas como la atención al detalle y una capacidad alta para detectar patrones, o diferencias que otros suelen pasar por alto”.

Además, Sen ha afirmado que “como sociedad avanzada podemos, y tenemos el deber, de comprender su manera de procesar lo que les rodea, darles apoyo y comprender que ellos no son diferentes, sólo tienen una forma diferente de percibir el mundo y de comunicarse”.

Para finalizar, el delegado ha destacado la labor de las diferentes asociaciones de familiares y trabajadores que “ponen su empeño diario a favor de las personas con autismo”.

“Desde el Gobierno de España, al cual represento en Castilla y León os agradezco todo el trabajo que realizáis en vuestro día a día, gracias a los familiares, a los trabajadores, a los voluntarios y a las directivas de estas asociaciones”, ha concluido.