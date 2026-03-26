El rector Largo Cabrerizo cierra dos mantados en UVa con 83 por ciento de medidas propuestas cumplidas

Jueves, 26 Marzo 2026 14:49

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, ha cerrado dos mandatos cumpliendo el 83 por ciento de las medidas propuestas.

Largo Cabrerizo ha ofrecido esta semana una rueda de prensa para realizar un balance institucional de sus dos mandatos al frente de la UVa (2018-2026).

Tras la reciente convocatoria de elecciones al Rectorado y al Claustro Universitario, el rector saliente ha repasado los avances principales de estos ocho años de gestión, así como el cumplimiento del programa con el que se presentó en el año 2022 para la reelección al cargo.

A lo largo de los ocho años al frente de la Universidad de Valladolid, el equipo ha puesto en práctica sus políticas a través de medidas "enfocadas a favorecer a las personas y a la institución".

Se han cumplido el 83 por ciento de las medidas propuestas, todavía están pendientes 79 medidas que ya están en proceso y son 21 las acciones propuestas que el equipo no ha llegado a abordar.

El rector ha expuesto de manera detallada las actuaciones desarrolladas en los distintos ámbitos de la Universidad: desde el impulso a las personas y la mejora de las condiciones del estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios, hasta las acciones en investigación, infraestructuras, transparencia y modernización institucional.

En cuanto a medidas enfocadas a los estudiantes, durante sus mandatos se han incrementado las ayudas al estudio propias, así como las movilidades internacional y nacional.

También, gracias a la colaboración y a la iniciativa de la Junta de Castilla y León, ha sido posible rebajar las tasas universitarias.

Además se ha aumentado la docencia en inglés, con un Grado (ADE) bilingüe.

“Es de destacar la elevada tasa de empleabilidad, situando a la UVa en el top 10 nacional en este apartado. El grado de satisfacción de los egresados es muy alto, superior al 80 por ciento”, ha subrayado.

Asimismo, la UVa ha puesto en marcha una oficina virtual y un portal del estudiante para informar adecuadamente al estudiantado.

Se han incorporado 10 nuevos Grados y hay dos más que comenzarán en septiembre de 2026.

El resultado es un incremento sustancial y sostenido en la matrícula tanto de Grado (7 por ciento total, 17% en nuevo ingreso) como de Máster (37%).

Profesorado

La política de profesorado ha ido orientada a la captación de talento, la estabilización lo más temprana posible —al año de contrato— y la promoción inmediata, sin listas de espera, una vez conseguida la acreditación.

Todas estas medidas se han plasmado en la convocatoria de 565 plazas de Profesor Ayudante Doctor (PAYUD) y 1.083 plazas de profesorado permanente en las distintas modalidades: Profesor Permanente Laboral, Titular o Catedrático.

De esta manera se ha incrementado la plantilla integrada en más de 160 personas, con disminución de la edad media, mayor cualificación —con más cátedras— y mayor igualdad entre hombres y mujeres.

Investigación

La UVa ha incrementado la producción científica y la captación de fondos para investigación.

“Mantenemos la posición de liderazgo en transferencia de conocimiento con 140 patentes presentadas en esta etapa, lo que sitúa a la UVa como cuarta Universidad a nivel nacional en este apartado. Asimismo, 6 institutos de investigación se han incorporado a la Escalera de la Excelencia. Es de destacar la multiplicación por 2,5 de los fondos propios destinados a contratos de investigación predoctorales y posdoctorales respecto del año 2018”, ha recalcado.

De esta manera se han incorporado como profesores 171 investigadores que habían tenido un contrato predoctoral o posdoctoral en la UVa anteriormente.

Rankings

En el apartado de rankings internacionales, la UVa se incorporó en 2020 a THE y en 2022 a QS.

En el ranking de Shanghai la UVa ha consolidado su presencia entre las 1.000 mejores en los últimos años, pasando al segmento 1.000-1.050 en 2025, en un contexto en el que se ha ampliado significativamente el número de universidades evaluadas.

En el ranking nacional CYD la mejora ha sido notable: de tres indicadores de alto rendimiento en 2018 a 10 en 2025.

Finalmente, desde 2019 la UVa es líder en transparencia, situándose en 2026 en la 2.ª posición nacional con un 97% de indicadores cumplidos.

Infraestructuras

En infraestructuras la UVa completado edificios ya iniciados con anterioridad y ha acometido nuevas actuaciones: rehabilitación del edificio Santiago Hidalgo en Segovia, rehabilitación de la Yutera en Palencia, reforma del edificio de Ciencias de la Salud de Valladolid y rehabilitación de la fachada del Palacio de Santa Cruz.

Actualmente hay otras en marcha, como las infraestructuras deportivas en Segovia y Soria.

“Pero lo más significativo es el acuerdo con la Junta de Castilla y León por el que hemos conseguido 43 millones de euros para infraestructuras, adicionales a los 3,3 millones habituales, lo que supone disponer de alrededor de 63 millones para los próximos 6 años”, ha reiterado.