El PSOE entrega decálogo a Mañueco para convertirse en "Gobierno en la sombra"

Viernes, 27 Marzo 2026 08:21

El secretario general del PSOE Castilla y León, Carlos Martínez, ha entregado un decálogo con seis ejes al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en la que ha calificado como “no reunión” que han mantenido junto sus equipos después de las elecciones del pasado 15 de marzo.

Una “cortina de humo”, según ha asegurado Martínez, quien ha señalado que ha visto a un Mañueco “más cansado, más ausente y más nervioso que nunca” porque la gobernabilidad de Castilla y León depende de lo que decidan en Madrid PP y Vox cuando él “no pinta nada”.

Frente a ello, un decálogo de propuestas del PSOE, frente a “ninguna del PP”, para convertir al PSOE en ese “gobierno en la sombra” para que las medidas que se van a articular con los colectivos a los que el PSOE escucha y la Junta, no.

En ese documento, el PSOE propone una ley forestal, una Mesa de incendios, medidas anticrisis que complementen a las puestas en marcha por el Gobierno de España y que incluye un plan de 200 millones de euros y la actualización de la Ley de Violencia Machista y de Transparencia y una ley contra la despoblación y nueva ordenación del territorio.

"Nos convertiremos en ese gobierno en la sombra para que las medidas legislativas que estamos articulando de la mano de la sociedad con los colectivos a los que ellos no escuchan va a ser la hoja de ruta que plantee el Partido Socialista independientemente de si hay repetición electoral o no", ha asegurado Martínez en su comparecencia ante los medios.

Por su parte, el portavoz en funciones de la Junta y uno de los miembros del equipo negociador del PP, Carlos Fernández Carriedo, ha invitado al PSOE a "que no se autoexcluya"., tras encontrarse un partido que desea continuar con los debates de la campaña electoral.

Por ello ha estimado que será más complicado llegar a acuerdos con el PSOE, “pero por nosotros no va a quedar".

Carriedo ha asegurado que han encontrado a un Partido Socialista "en el enfrentamiento y la crispación" y que desea "levantar muros", por lo que le ha instado a pensar más en los intereses de Castilla y León y no en la crispación.

En este sentido ha destacado la "buena disposición de Vox, UPL, Por Ávila y Soria Ya" en sus respectivas reuniones con el PP, algo que celebró como punto de inicio de la legislatura porque "cuatro años es tiempo suficiente para que construyamos un proyecto de futuro".