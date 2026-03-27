La UVa roza excelencia en programa Erasmus+ para países extracomunitarios

Viernes, 27 Marzo 2026 11:01

La Universidad de Valladolid ha obtenido una puntuación de 98 sobre 100 en la evaluación del programa Erasmus+ KA171 correspondiente al periodo 2022-2025, gracias al alto grado de consecución de los objetivos y a la relevancia institucional y personal del proyecto UVAMOBPLUS2.

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha valorado además con la puntuación máxima el cumplimiento y la calidad de la acreditación, gestionada por el Servicio de Relaciones Internacionales de la UVa.



El programa Erasmus+ se extiende más allá de las fronteras de la Unión Europea. Gracias a la acción KA171 es posible la movilidad entre estudiantes y personal de las universidades de países asociados al programa Erasmus y de universidades de países no asociados (de fuera de la Unión Europea).

Con esta acción, la UE busca promover no solo el intercambio sino también la cooperación internacional en educación superior, permitiendo la movilidad tanto de estudiantes para estudios o prácticas, como de personal para actividades de formación o enseñanza.



En este contexto, la Universidad de Valladolid se posicionó en 2022 como una de las universidades más comprometidas con esta acción y con la cooperación internacional al obtener cerca de un 5 por ciento de la financiación disponible para España. “Todas las universidades compiten por conseguir financiación europea para poner en marcha este tipo de proyectos.

La Unión Europea asigna aproximadamente 20 millones de euros a España para esta acción de los cuales la UVa consiguió para el periodo 2022-2025 cerca de un millón y medio.

Fue el segundo presupuesto más grande de España, solo por detrás de la Universidad de Granada, representando más o menos el 5% del presupuesto total.

"Esto es muy relevante si tenemos en cuenta que la Universidad de Valladolid es una institución pequeña en comparación con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona…", valora el Servicio de Relaciones Internacionales.



El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) recoge en la evaluación comunicada recientemente a la Universidad algunos puntos especialmente destacables del proyecto UVAMOBPLUS2:



- El organismo evaluador reconoce que los participantes recibieron de forma eficaz y diligente todo el apoyo necesario antes, durante y después de la movilidad en cuanto a información general del programa, proceso de selección, preparación de las movilidades, medidas de inclusión y apoyo lingüístico.



- El desarrollo de actividades relacionadas con las prioridades horizontales de Erasmus+ (como la inclusión) ha sido calificado por el SEPIE como “excepcional".



- El reconocimiento académico. Se realizó el reconocimiento de la totalidad de las movilidades mediante el sistema de créditos ECTS.



- Se destaca también en la evaluación el "amplio nivel de difusión" y la adecuación de los medios empleados para dar a conocer la experiencia a nivel regional y transnacional.



Durante el periodo 2022-2025, el proyecto UVAMOBPLUS2 coordinó un total de 394 movilidades: 158 de estudiantes y 236 de personal

. Estas se desarrollaron en 31 países, en ambas direcciones, con 335 participantes procedentes de universidades socias que realizaron su estancia en la UVa y 59 miembros de la comunidad universitaria que se desplazaron a instituciones extranjeras.

Las regiones con mayor actividad fueron África Subsahariana, los Balcanes Occidentales y la Vecindad Oriental (Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Moldavia).



Un proyecto centrado en las personas



Más allá de los datos, el impacto del programa se refleja en las experiencias personales de sus participantes.

Sangeeta Sahadeo, procedente de la University of the West Indies (Trinidad y Tobago), llegó a Valladolid con un nivel B1 de español y se enfrentó al reto de estudiar literatura española en su contexto original. “Sin la beca Erasmus+ KA171 no habría tenido la oportunidad de estudiar en España, el sueño de cualquier estudiante de español", afirma.



Desde la Tafila Technical University of Jordan (Jordania) llegó hasta Valladolid Obada Alghonami con el objetivo de combinar sus conocimientos en hardware y electrónica con su especialización en Inteligencia Artificial. Al preguntarle cómo influyó la experiencia en su desarrollo personal habló de la gran satisfacción de representar a su país, Jordania, en España y del crecimiento personal ganado gracias al programa.

De su paso por la UVa destacó que “los profesores fueron muy serviciales; nos apoyaron en nuestros cursos y me gustó que pudiéramos aprobar sin solo aprobar exámenes. Hacen hincapié en las habilidades prácticas a través de laboratorios y proyectos, lo cual es muy útil".





Girma Nigussie llegó al campus de la UVa en Palencia desde la University of Gondar de Etiopía para realizar parte de su investigación predoctoral.

Su experiencia en La Yutera le aportó no solo conocimientos académicos sino también “la importancia del compromiso, la sinceridad y el respeto por el tiempo. Me he dado cuenta de que seguir un sistema académico estructurado mejora tanto la eficiencia como la productividad".



Estas historias evidencian que el programa Erasmus+ es mucho más que un programa de movilidad: es una inversión en el futuro de jóvenes investigadores y estudiantes que regresarán a sus países dotados de conocimientos, experiencia y una perspectiva global. Cada participante no solo se lleva a casa créditos académicos, sino también las herramientas para transformar sus comunidades y contribuir al desarrollo sostenible de sus naciones