Cuatro capitales de Castilla y León, entre las más baratas para alquilar vivienda

Viernes, 27 Marzo 2026 11:20

Cuatro capitales de Castilla y León se encuentran entre las que cuentan con los precios más baratos para alquilar vivienda.

Idealista acaba de lanzar un estudio sobre las capitales de provincia españolas con el precio de alquiler de vivienda más económico.

Las doce capitales de provincia más económicas para alquilar vivienda tienen precios por debajo de los 9 euros/m2 al mes, mientras el precio a nivel nacional se sitúa en 15 euros/m2 al mes

Zamora, Lugo y Cuenca son las capitales con las rentas más económicas

La falta de oferta y una creciente demanda son algunas de las causas de que los pisos en arrendamiento cada vez sean más caros.

Hasta en doce ciudades se pueden encontrar alquileres por debajo de los 9 euros/m2.

Sobre todas ellas destaca Zamora, la ciudad más económica de España para arrendar, con un precio medio de 7,8 euros/m2, seguida por Lugo (8 euros/m2) y Cuenca (8,1 euros/m2).

Desde el comienzo de 2019, el precio medio de los nuevos arrendamientos que se anuncian en idealista ya superaba a los precios más altos que se apreciaban durante el boom inmobiliario en el arranque del siglo pasado, que llegó hasta los 10,2 euros/m2 al mes.

Todo parece indicar que las rentas seguirán una tendencia al alza, aunque a un ritmo algo más contenido del visto en los últimos dos años.

Capitales

Zamora sigue siendo la capital de provincia más económica para alquilar una casa en España este 2026, con un precio medio de 7,8 euros/m2 al mes, tras haber subido un 9,3% interanual, según idealista.

La ciudad castellano leonesa destaca por su tranquilidad y su patrimonio románico, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una vida relajada y asequible.

En segundo lugar, aparece Lugo, que cuenta con una media de 8 euros/m2, que ha tenido un incremento anual más moderado, tras subir un 2,7% a cierre de febrero.

La tercera ciudad con los precios más baratos de España es Cuenca (8,1 euros/m2), tras anotarse un incremento anual de los precios del 4,5%.

A continuación, aparece un trío de ciudades, con las vecinas Cáceres y Badajoz, junto a Ourense, las tres alcanzando los 8,2 euros/m2 al mes, con la ciudad cacereña alcanzado su máximo de precios de la serie histórica, tras subir un 8,2% anual, por debajo del 9,1% de aumento en Badajoz, y superando el 6,9% de incremento en Ourense.

Todavía por debajo de los 8,5 euros/m2 se encuentran Ciudad Real y Jaén (ambas con 8,4 euros/m2) y Palencia (8,3 euros/m2).

El último trío de capitales más asequibles de España lo completan el trío formado por Ávila (8,5 euros/m2), Teruel (8,7 euros/m2) y Albacete (8,8 euros/m2), las dos últimas también registrando su precio más alto de la serie histórica de idealista.