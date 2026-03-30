Segunda edición del emprendimiento con impacto social en mujeres de Castilla y León

Lunes, 30 Marzo 2026 15:23

La Fundación Santa María la Real ha anunciado la segunda edición de ‘Lánzate Rural. Mujeres con impacto en Castilla y León’, su iniciativa gratuita de emprendimiento social.

Esta iniciativa fomenta la cultura emprendedora entre mujeres del ámbito rural de Castilla y León a través de talleres prácticos y formación online, con el fin de capacitar a las participantes para que emprendan su idea de negocio con impacto social

Este programa, totalmente gratuito, está organizado por el Área de Empleo y e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real. Cuenta con la subvención de la Junta de Castilla y León – Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general.

Lánzate Mujer Rural impulsará de nuevo el desarrollo de habilidades y de la cultura emprendedora con impacto social en mujeres de las nueve provincias de Castilla y León.

En 2025, más de 20 mujeres de Castilla y León participaron en los talleres gratuitos del proyecto y, una vez más, creará un mapa de recursos del territorio.

En los talleres pueden participar mujeres residentes en zonas rurales de Castilla y León, mayores de 18 años.

Las participantes reciben orientación y descubren las herramientas más actuales para transformar su idea en un negocio inclusivo, con impacto social y también medioambiental. Ya está abierta la inscripción en este enlace: https://bit.ly/Talleres-Lanzate-2026

Los talleres están orientados a impulsar el emprendimiento en Castilla y León mediante el desarrollo de competencias emprendedoras con perspectiva de género, promoviendo la reflexión sobre el papel transformador de las mujeres en el entorno rural. Incluyen herramientas de inteligencia artificial aplicadas al emprendimiento, el fomento de competencias verdes vinculadas a la transición ecológica y la exploración de sectores estratégicos para la transformación digital en zonas rurales, fortaleciendo así proyectos innovadores y sostenibles.

Sus participantes aprenderán a generar y validar ideas de negocio con metodologías ágiles, como Design Thinking y Lean Startup, y la creación de modelos de negocio con Lean Canvas. Descubrirán las redes sectoriales especializadas en emprendimiento social, además de contenidos sobre financiación, y herramientas digitales para el emprendimiento.

MOOC para profesionales

Lánzate Rural ofrece también un MOOC dirigido a profesionales del medio rural de Castilla y León para acompañar procesos de emprendimiento social y sostenible adaptados al contexto rural.

La inscripción, totalmente gratuita, ya está abierta en este formulario: https://bit.ly/Mooc-Lanzate-2026

El programa abordará contenidos especializados sobre emprendimiento con impacto territorial, integrando una perspectiva de género transversal para identificar y afrontar desigualdades estructurales en el acceso al emprendimiento, además de nuevas herramientas digitales que incluyen el uso de la inteligencia artificial aplicada al emprendimiento y a la orientación profesional.

El MOOC, que comenzará en unas semanas, tendrá una duración de 20 horas y ofrecerá un diploma al finalizar.

Esta propuesta formativa busca fortalecer las capacidades de los y las profesionales del entorno rural, dotándoles de recursos actualizados y efectivos para impulsar iniciativas emprendedoras que respondan a los retos sociales, digitales y de igualdad presentes en estos territorios.

Buenos antecedentes en España y en Castilla y León

El Área de Empleo e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real impulsa desde hace varios años el proyecto “Lánzate, Crea e impulsa tu propia empresa con impacto social”, que sigue la metodología creada para “Lanzaderas de Emprendimiento Solidario”.

Iniciativa gratuita reconocida a nivel nacional como una propuesta de innovación social que ha cambiado la manera de concebir a la persona en situación de desempleo e intervenir con ella, siguiendo los siguientes principios: voluntariedad, proactividad, visibilidad, colaboración y solidaridad.

Más de 2.000 personas han pasado ya por Lánzate en sus anteriores ediciones.

Además, en Castilla y León se ha desarrollado en los últimos años el proyecto INNORURAL, dirigido a jóvenes de 14 a 35 años, que reciben orientación y asesoramiento a través de talleres prácticos, donde descubren también las opciones profesionales que les ofrece el emprendimiento social.