La vivienda en alquiler en Castilla y León sube un 9 por ciento durante el último año

Martes, 31 Marzo 2026 09:33

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León ha experimentado un incremento del 9% durante el último año hasta alcanzar los 9,5 euros mensuales por metro cuadrado, según el último informe de precios de idealista.

Este dato supone un incremento trimestral del 2,2%, del 1,7% con respecto al mes anterior y el récord histórico de las rentas en Castilla y León.

Todas las provincias de la región registran precios superiores a los que tenían hace un año.

La mayor subida se ha producido en Segovia donde las rentas han crecido un 15,5%, seguida por el ascenso de Palencia (13,2%), Burgos (11,7%) y Valladolid (10,4%).

Por debajo de la media de la región se encuentra los ascensos de León (8,5%), Zamora (8,4%), Salamanca (7,6%), Soria (7,1%) y Ávila (6,3%).

Zamora continúa siendo la provincia más económica de la región al situar sus precios en 7,4 euros/m2.

En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Segovia, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 12,2 euros mensuales, seguida de Salamanca (10 euros/m2).

Capitales de provincia

La tendencia del alquiler en las capitales de Castilla y León es totalmente alcista.

La mayor subida interanual se produce en la ciudad de Segovia, donde los caseros piden un 12,9% más por sus viviendas que hace un año, seguida por Burgos (12,5%), Soria (11,8%) y Valladolid (10%).

Por debajo del 10% aparecen los incrementos de León (9,8%), Salamanca (7,6%), Zamora (6,3%) y Ávila (3%). Por cambios anormales en la muestra no se han podido obtener datos de Palencia

Segovia es la capital de Castilla y León con los precios más elevados: 13,5 euros/m2, seguida de Burgos (10,5 euros/m2) y Salamanca (10,3 euros/m2). Zamora, en cambio, es la más económica con 7,8 euros/m2, seguida por Ávila (8,4 euros/m2).

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “todas las medidas aprobadas en los últimos años y que pretendían proteger al inquilino han provocado el efecto contrario: un desastre regulatorio y los inquilinos más desprotegidos que nunca. Son políticas que han penalizado sistemáticamente al propietario. En este marco de inseguridad jurídica, en el que las reglas pueden cambiar constantemente, el propietario está decidiendo sacar su casa del mercado o venderla y olvidarse de problemas. La ecuación es muy sencilla: si hay menos casas para alquiler y la demanda no para de crecer no es difícil comprender que los precios suban. Los propietarios tienen cientos de inquilinos entre los que elegir, y evidentemente escogen siempre aquellos más cualificados y fiables, que les dan más seguridad. Es un proceso de elitización del alquiler.

Si además continúa la política de topar más los precios estos perfiles son los únicos que se benefician.

Y los más perjudicados son justamente aquellos a los que se quería proteger, que ven con cada piso que desaparece del mercado como se evaporan también sus posibilidades de acceder a una vivienda. La situación no va a mejorar y seguiremos asistiendo a la reducción cada vez más acuciante de oferta y miles de familias desesperadas por no poder alquilar una casa.”

Subidas más moderadas

En el primer trimestre de 2026 la presión sobre la escasa oferta disponible se ha mantenido, lo que ha seguido empujando al alza los precios, aunque el crecimiento se ha relajado con un 7,1% hasta situar el metro cuadrado en 15 euros mensuales.

En tasa trimestral, los precios han crecido un 2,2%.

En la ciudad de Barcelona los precios se han reducido un 3,7% en los últimos 12 meses, pero han caído un 5,1% si lo comparamos con el mes de diciembre pasado. El metro cuadrado se ha situado en 22,6 euros/m2.

Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 9,4%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 23,2 euros. Los precios han aumentado un 2,4% en el último trimestre, pero se han reducido un 0,2% en la capital durante el último mes.

El precio del alquiler subió un 7,1% en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 16,4 euros. Durante el último trimestre los precios se han incrementado un 2,9% en la ciudad.

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en marzo de 2025, con la excepción de Barcelona, siendo Ciudad Real la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 14,4%.

Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Madrid (9,4%), Alicante (9%), Palma (7,6%), Valencia (7,1%), Sevilla (6,8%), Málaga (6,4%), San Sebastián (6,1%) y Bilbao (5,4%).

Madrid es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,2 euros/m2, seguida por Barcelona (22,6 euros/m2) y San Sebastián (18,8 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa Palma (18,6 euros/m2) y a continuación están Valencia (16,4 euros/m2) y Málaga (16,2 euros/m2). En la parte baja de la tabla encontramos a Zamora (7,8 euros/m2), Ourense y Lugo (8,1 euros/m2 en los 2 casos).

28 de las 50 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre, entre ellas Palma, Málaga, Sevilla y Bilbao.

El informe completo se puede ver en: https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/castilla-y-leon/