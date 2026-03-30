Los embalses de la cuenca del Duero, por encima de la media en última década
Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.467 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 86,4 por ciento de su capacidad.
El Consejo de Cuentas aprobó 21 informes con 124 recomendaciones a los entes fiscalizados en 2025
Este registro los sitúa más de 7 puntos porcentuales por encima de la media de la década (79,2%) y 2,3 menos que hace un año (88,7%), según ha resaltado la propia Confederación.
La reserva por sistemas es la siguiente:
▪ León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 88,9%
▪ Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 94,6%
▪ Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 80,9%
▪ Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 85,5%
▪ Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 80,2%
▪ Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja al 89,2%
▪ Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 90,9%
▪ Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 86,3%
▪ Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 73,7%
Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.