Los embalses de la cuenca del Duero, por encima de la media en última década

Lunes, 30 Marzo 2026 12:18

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.467 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 86,4 por ciento de su capacidad.

Este registro los sitúa más de 7 puntos porcentuales por encima de la media de la década (79,2%) y 2,3 menos que hace un año (88,7%), según ha resaltado la propia Confederación.

La reserva por sistemas es la siguiente:

▪ León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 88,9%

▪ Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 94,6%

▪ Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 80,9%

▪ Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 85,5%

▪ Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 80,2%

▪ Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja al 89,2%

▪ Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 90,9%

▪ Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 86,3%

▪ Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 73,7%

Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.