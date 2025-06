Las Cámaras de Comercio de Castilla y León alzan la voz contra recorte de servicios ferroviarios

Martes, 17 Junio 2025 17:07

Las Cámaras de Comercio de Castilla y León han alzado la voz contra el recorte de servicios ferroviarios en la Comunidad, rechazando la supresión de las paradas del AVE en Segovia, Medina del Campo y Puebla de Sanabria.





Además no se han olvidado de Soria y por eso han exigido también inversiones clave en ferrocarril, como la Soria-Castejón, vital para conectar Soria con el norte, con el corredor navarro y con Europa.



“Castilla y León necesita vertebración real y oportunidades para todos sus territorios. Sin infraestructuras no hay desarrollo, no hay futuro”, han resaltado.

Las estaciones afectadas por la supresión de paradas del AVE en Castilla y León han sido y deben seguir siendo, según las Cámaras de Comercio de la región, nodos esenciales de comunicación, facilitando el acceso de ciudadanos, empresas, trabajadores y turistas a redes de transporte eficientes y competitivas.

“La eliminación de estas paradas supone una merma en la conectividad de nuestras ciudades, limitando las oportunidades comerciales y turísticas, afectando negativamente a nuestras empresas y reduciendo la movilidad de nuestros habitantes”, han denunciado en un manifiesto.

La repercusión de esta medida en el impacto empresarial y social radica desde la pérdida de competitividad empresarial hasta el desplazamiento forzado de trabajadores, pasando por el impacto en la calidad de vida y el agravio comparativo respecto a otras regiones.

Ante los graves perjuicios que esta decisión conlleva, las Cámaras de Comercio trasladarán su malestar ante la Comisión Europea, ya que atenta contra los principios de cohesión territorial y equidad en el acceso a infraestructuras.

Se solicitará una revisión y revocación de esta medida, asegurando que las políticas de transporte del país se alineen con los principios fundamentales de movilidad, desarrollo regional y sostenibilidad promovidos por la Unión Europea y se trabaje en una estrategia que refuerce la conectividad ferroviaria en nuestra región, contribuyendo al desarrollo y equilibrio de nuestro tejido productivo.

La Alta Velocidad no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino una herramienta de vertebración territorial y progreso, según han insistido las Cámaras de Comercio.

En este sentido, han instado a Renfe a reconsiderar esta decisión y a abrir un diálogo con los actores locales y empresariales para encontrar soluciones que garanticen una movilidad sostenible e inclusiva.