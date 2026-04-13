La UVa convoca 25 becas para que estudiantes hagan sus prácticas en el medio rural

Lunes, 13 Abril 2026 16:13

El Programa Campus Rural becará con mil euros mensuales a 25 estudiantes de Grado y Máster de la Universidad de Valladolid con la obligación de residir en el municipio o en un radio menor de 20 kilómetros en el que desarrolle sus prácticas.





El Programa Campus Rural es una iniciativa desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que permite a los universitarios de cualquier titulación oficial de la Universidad de Valladolid completar su formación con el desarrollo de prácticas académicas, curriculares y extracurriculares, en municipios de menos de 5.000 habitantes en zonas rurales con problemas de despoblación de la Comunidad Autónoma.

Se ofrecen un total de 25 plazas de prácticas y el plazo para solicitarlas finaliza el próximo 27 de abril.

Están dirigidas a estudiantes de Grado y Másteres de todas las ramas de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas; Arte y Humanidades de Ciencias, Ingenierías y Ciencias de la Salud.

El periodo de realización de las prácticas será del 1 de julio al 30 de septiembre con una dotación de 1000 euros brutos mensuales.



Gracias a esta iniciativa, el estudiantado tendrá la oportunidad de protagonizar una verdadera inmersión en el lugar de destino ya que cada estudiante deberá residir en el municipio donde realice las prácticas o en otro de similares características en un radio menor de 20 Kilómetros.



Este programa pretende sentar las bases de una nueva forma de relación entre la población joven y el entorno rural y acercar talento a los pueblos en situación de vulnerabilidad territorial, dinamizando su tejido productivo social e institucional, visibilizando las oportunidades socioeconómicas del medio rural, contribuyendo a fijar nueva población y favoreciendo el equilibrio territorial.