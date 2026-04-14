Casi 200 municipios de Castilla y León no pudo beber agua de frio por nitratos en 2024

Martes, 14 Abril 2026 17:23

Los últimos datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad revelan que en 198 municipios de Castilla y León – un 38 por ciento más que en 2023 – no se pudo beber el agua del grifo en algún momento de 2024 debido a que la concentración de nitratos superó el límite legal actual (50 mg/l).

Sin embargo, a la luz del nuevo límite propuesto por la ciencia (6 mg/l) se observa que en 987 municipios, el 57,09 por ciento de los municipios de Castilla y León donde se analizan los nitratos, se igualó o superó en algún momento del 2024 este valor.

“Es una contaminación provocada esencialmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos utilizados en la agricultura intensiva y las ingentes deyecciones de los animales explotados por la cruel ganadería intensiva y sus macrogranjas”, ha denunciado Greenpeace.

Greenpeace ha publicado un mapa interactivo donde cualquier persona puede consultar la calidad del agua de su municipio en cuanto a la concentración de nitratos.

A través de una escala de colores, el mapa muestra los municipios con menos de 6 mg/l de nitratos en el agua de consumo (en verde), aquellos entre 6 y 30 mg/l (en naranja), los situados entre 30 y 50 mg/l (en rojo) -30 mg/l se considera en la legislación actual como un punto crítico-, así como los que superan los 50 mg/l (en negro), límite legal actual.

También se pueden identificar (en azul claro) los 1.893 municipios -el 23% del total de municipios españoles- donde no se miden los nitratos o no se han reportado los resultados al SINAC.

Estos datos muestran que la situación en Castilla y León, “en lugar de mejorar, está empeorando”.

Otro aspecto importante es que en muchos municipios las personas siguen sin saber cómo está su agua en cuanto a su nivel de nitratos.

“Urge reducir la concentración de nitratos en el agua de consumo para prevenir el cáncer colorrectal. La salud pública debe estar siempre por encima de la codicia de algunas empresas. Quienes fomentan las macrogranjas, y quienes las permiten, están envenenando uno de los recursos más preciados del planeta: el agua. ¡No lo podemos seguir permitiendo!”, ha señalado el responsable de ganadería en Greenpeace, Luis Ferrerim.

Según los últimos datos consolidados del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 había ya 4,7 millones de cerdos en Castilla y León, lo que supone un incremento del 35 por ciento en los últimos 10 años y significa que hay casi dos cerdos por cada habitante de esta Comunidad.